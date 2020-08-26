«Спартак» вырвал три очка в Волгограде. Спасибо Максименко и перекладине

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» закрепляется в группе лидеров РПЛ! В Волгограде команда Доменико Тедеско одержала уже третью победу в чемпионате. Впрочем, красно-белые обыграли «Ротор» не без везения.

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Главные события матча в Волгограде:

— Тедеско поддержал Александра Соболева на фоне истории с невызовом игрока в сборную России. Центрфорвард «Спартака» в основе начал игру с «Ротором». Впрочем, его конкурент Эсекьель Понсе отсутствовал в заявке из-за травмы, поэтому выход Соболева с первых минут напрашивался.



— В составе «Ротора» дебютировал Соломон Кверквелия. Напомним, защитник перешёл из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. Впервые вышел в основе волгоградцев и другой новичок команды — Зурико Давиташвили, а вот экс-спартаковец Джано Ананидзе по-прежнему не попадает в заявку дебютанта РПЛ.

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— В течение стартовых 15 минут «Ротору» удавалось отодвигать игру от штрафной, после чего «Спартак» всё-таки заставил хозяев глубоко сесть на свою треть. Красно-белые владели мячом 77% времени, нащупали слабость в левой зоне обороны волгоградцев. Прессинг включали по передаче на левого центрального защитника в тройке, капитана команды Азата Байрыева. Кроме того, провоцировали ошибки «бровочника» Данила Степанова. У защитника молодёжной сборной России хорошая левая нога, но позиционно он действует небезупречно. Впрочем, максимум, чего добился «Спартак» — падение Джордана Ларссона на возможный пенальти. Повтор показал, что швед «нырнул».

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— В первом тайме «Спартак» нанёс 12 ударов (три в створ), а «Ротор» — лишь шесть (два в створ). Тем не менее гости создали очень мало опасных моментов. Соболева закрыли три высоких центральных защитника Кверквелия, Байрыев и Седрик Гогуа. Кандидат в сборную России совершил всего 16 касаний мяча и дважды неточно пробил.



— Лучший шанс до перерыва имел «Ротор». Атака хозяев на 40-й минуте началась с перехвата Степанова после ошибки Романа Зобнина при приёме мяча. Сам же левый крайний волгоградцев и мог забить. Однако красно-белых выручил Александр Максименко, а потом Георгия Джикия дважды вынес мяч едва ли не с линии ворот.

— Тем не менее уже в начале второго тайма Соболев на ровном месте создал гол «Спартака». Грубейшую ошибку допустил новичок «Ротора» Кверквелия: грузинский защитник придержал врывавшегося в штрафную центрфорварда, который откликнулся на длинную передачу Самуэля Жиго из глубины поля. Судья указал на «точку».

Любопытно, что пенальти исполнял Зелимхан Бакаев, а не Ларссон, не забивший одиннадцатиметровый в Уфе. Бакаев тоже был близок к промаху — попал в штангу. Но, к счастью для красно-белых, мяч полетел в сетку.

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— Гол «Спартака» зажёг игру! «Ротор» раскрылся — наконец-то появилось давление на защитников красно-белых. Команда Тедеско в свою очередь получила возможность играть на контратаках. Однако моменты возникали после спартаковских стандартов. Один из них едва не завершился дублем Бакаева (мяч попал в штангу), а другой — обернулся сумасшедшим контрвыпадом «Ротора». Давиташвили, пожалуй, самый крутой дриблёр РПЛ, убежал со своей половины поля, сбросил с плеч Айртона, расправился один в один с Георгием Джикией и должен был забивать. «Спартак» во второй раз в этом матче спас сейв Максименко.



— Во втором тайме красно-белые тоже перебили «Ротор» — 10:6 (в створ — 3:4). Тем не менее «Спартак» мог упустить победу. На 90+2-й минуте волгоградцы заработали штрафной, и Давиташвили пробил в перекладину. Эпизод продолжился конфликтом Соболева с Олегом Кожемякиным, напомнившим о конфликте спартаковского форварда с Артёмом Дзюбой. Соперники сказали друг другу пару ласковых, после чего всё-таки помирились.