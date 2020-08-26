Зайнутдинов дебютировал за ЦСКА

Это случилось в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги с «Краснодаром». На поле Зайнутдинов появился на 54-й минуте минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив нападающего Федора Чалова.

О переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера. Зайнутдинов уже успел дать первое интервью в качестве футболиста ЦСКА, а главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко объяснил подписание казахстанца.

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за «Ростов», за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин и ассистент Виталий Кафанов, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана.