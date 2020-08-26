Макаров уже в топ-бомбардирах (четыре гола за три матча). Он выбрал «Рубин» из-за Веретенникова и Слуцкого

Источник: РИА "Новости"

Макаров сделал дубль и помог «Рубину» вынести «Уфу», которая пока не снялась с чемпионата, но может вполне сняться по итогам сезона (так как уже 13-я в таблице).

Смотрим.

Первый гол. Вышел один на один, положил вратаря в сторону и забил как король.

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Второй — попроще. Просто зашел с мячом в пустые.

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Теперь у Макарова четыре гола в трех матчах. Он лидирует в списке бомбардиров вместе с Кристианом Нобоа из «Сочи» и форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

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А ведь Леонид Слуцкий предупреждал: «У Макарова скорострельность — как у Павла Буре. Он бьет очень часто и из различных положений. Когда-то эти удары неоправданны, а когда-то приводят к победе».

По поводу ударов — точку. За 45 минут Макаров трижды пробил по воротам (реализация — больше 60%), а в целом по сезону чаще бьют только Вандерсон (4,7 за игру) и Соболев (4,4), у Макарова — 3,4.

Макаров выбрал «Рубина» из-за Веретенникова. Кажется, стоит напомнить этот сюжет

• Осенью 2019-го Макаров должен был перейти в ЦСКА, но в последний момент его перехватил «Рубин».

Точнее, не совсем так: 21-летний полузащитник выбрал Казань из-за Олега Веретенникова, который в декабре 2019-го стал помощником Леонида Слуцкого в «Рубине».

• Что связывает Макарова с Веретенниковым и как вообще можно отказаться от ЦСКА? Здесь очень трогательная история преданности. Когда Макарова хотел ЦСКА, он играл в ФНЛ за «Нефтехимик» и забил 11 голов в 17 матчах. Правда, до этого его карьера развивалась не так успешно.

• В 16 лет Макаров играл за «Якутию» в КФК, потом бегал за другой полулюбительский клуб в Саранске и даже не получал зарплату — жил на 10 тысяч, которые присылали родители. Как раз Веретенников и вытащил Макарова со дна: в 2017-м тренер работал в дубле «Оренбурга» и искал молодых игроков повсюду, даже среди КФК и любителей.

• Из молодежки «Оренбурга» Макаров попал в «Оренбург-2», но за 22 матча забил 5 голов и никого особенно не впечатлил. Заинтересовались только в «Нефтехимике», да и то благодаря новому лимиту — на поле должен был находиться один игрок не старше 21 года. С этой миссией Макарова и взяли в Нижнекамск.