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22:10 (мск), источник: ТАСС

Тедеско назвал сложной концовку матча РПЛ между «Спартаком» и «Ротором»

ТАСС, 26 августа. Заключительная часть матча пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и волгоградским «Ротором» была сложной для московского клуба. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

Встреча «Спартака» и «Ротора» прошла во вторник в Волгограде и завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

«Непростая игра, особенно сложной выдалась концовка, — сказал Тедеско. — Мы сами виноваты, потому что в таких матчах нужно забивать второй мяч. Соперник при отличной поддержке трибун стал рисковать, пошел вперед большими силами. Тем не менее мы победили и рады увезти отсюда три очка».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также специалист рассказал о прогрессе своих подопечных в позиционных атаках. «Прогресс есть в том, как ребята видят зоны, взаимодействуют в центре поля, это позволяет нам гибко атаковать, но нужно использовать свои моменты, — отметил он. — В концовке мы уже не успевали контрпрессинговать после потерь. И спасибо Александру Максименко, который несколько раз нас выручил».

В шестом туре подопечные Тедеско 29 августа примут тульский «Арсенал». «Ротор» в этот же день на выезде сыграет с подмосковными «Химками».

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