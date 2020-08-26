Тедеско назвал сложной концовку матча РПЛ между «Спартаком» и «Ротором»

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Встреча «Спартака» и «Ротора» прошла во вторник в Волгограде и завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

«Непростая игра, особенно сложной выдалась концовка, — сказал Тедеско. — Мы сами виноваты, потому что в таких матчах нужно забивать второй мяч. Соперник при отличной поддержке трибун стал рисковать, пошел вперед большими силами. Тем не менее мы победили и рады увезти отсюда три очка».

Также специалист рассказал о прогрессе своих подопечных в позиционных атаках. «Прогресс есть в том, как ребята видят зоны, взаимодействуют в центре поля, это позволяет нам гибко атаковать, но нужно использовать свои моменты, — отметил он. — В концовке мы уже не успевали контрпрессинговать после потерь. И спасибо Александру Максименко, который несколько раз нас выручил».