ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в матче пятого тура Тинькофф — Российской
КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» в матче пятого тура Тинькофф — Российской
В составе хозяев мяч забил Вандерсон (80-я минута), у гостей отличился Константин Кучаев (28).
ЦСКА не может одержать победу на протяжении трех матчей, в турнирной таблице клуб идет на восьмом месте, набрав 7 очков, «Краснодар» с тем же количеством очков занимает девятую строчку.
В шестом туре подопечные Виктора Гончаренко 30 августа в гостях сыграют с грозненским «Ахматом», «Краснодар» в этот же день примет «Ростов».