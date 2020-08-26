Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уралом» в матче РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 526.08.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 11353 зрителя
|Валерий Карпин
|Юрий Матвеев
|Кэнто Хасимото(Максим Осипенко)
|59′
|30
|Сергей Песьяков
|1
|Илья Помазун
|5
|Деннис Хаджикадунич
|44
|Владимир Рыков
90+2′
|28
|Евгений Чернов
|93
|Алексей Герасимов
|34
|Алексей Козлов
|15
|Денис Кулаков
52′
|55
|Максим Осипенко
|19
|Даниэл Мишкич
|11
|Алексей Ионов
|21
|Вячеслав Подберезкин
|15
|Данил Глебов
|10
|Эрик Бикфалви
|7
|Роман Еременко
80′
|5
|Андрей Егорычев
83′
|25
|Арсений Логашов
|69
|Артем Шаболин
|17
|Матиас Норманн
48′
|6
|Рафал Аугустыняк
63′
|6
|Кэнто Хасимото
|8
|Роман Емельянов
|19
|Хорен Байрамян
71′
|13
|Игорь Калинин
24′
|12
|Александр Смирнов
|35
|Николай Золотов
|14
|Элдор Шомуродов
71′
|14
|Юрий Бавин
63′
|99
|Дмитрий Полоз
|30
|Алексей Евсеев
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей С. Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)