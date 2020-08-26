Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уралом» в матче РПЛ

«Ростов» набрал девять очков . «Урал» прервал серию без поражений из трех матчей, екатеринбургский клуб имеет в активе пять очков.

В шестом туре подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с «Краснодаром». «Урал» в этот же день в гостях встретится с «Сочи».