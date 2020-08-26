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22:43 (мск), источник: ТАСС

Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уралом» в матче РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. «Ростов» на своем поле обыграл екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Источник: РИА "Новости"

На 59-й минуте отличился Кенто Хасимото. Гол японца принес ростовскому клубу победу во втором матче подряд. Лучшим игроком встречи признан защитник «Ростова» Максим Осипенко.

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Российская Премьер-Лига

«Ростов» набрал девять очков. «Урал» прервал серию без поражений из трех матчей, екатеринбургский клуб имеет в активе пять очков.

В шестом туре подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с «Краснодаром». «Урал» в этот же день в гостях встретится с «Сочи».

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Ростов
1:0
Первый тайм: 0:0
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