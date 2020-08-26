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23:29 (мск), источник: Sport24

Гончаренко неожиданно нашел в ЦСКА нового бомбардира. Это не Чалов и не Гайч — и забивает в любой схеме

У Кучаева уже три гола в этом сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

К матчу против ЦСКА выздоровел только один из двух краснодарских лидеров атаки: Вандерсон от мышечной травмы оправился, а Кабелла даже не попал в заявку. Зато на полный матч оказался готов Классон — в Екатеринбурге, где победу местному «Уралу» во многом принес как раз арендованный у армейцев вратарь Помазун, швед вышел только на тайм.

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ЦСКА (Москва)

ЦСКА же внезапно перешел на схему с четырьмя защитниками — такого не случалось с первого тура прошлого сезона, когда Гончаренко решил поставить пару Шарлин-Васин в центр и без шансов проиграл «Крыльям» в Самаре. Теперь двух ЦЗ исполняли Магнуссон и Дивеев (новичок из «Интернасьонала» Фукс еще не готов).

Под чистым форвардом Чаловым, который тоже пропустил два матча из-за больного колена, расположились сразу три инсайда, слева направо: Сигурдссон, Влашич, Кучаев.

Краснодар (Краснодар)

Эта схема сразу показала эффективность: ЦСКА лучше контролировал игру благодаря насыщенному центру поля, разыгрывал мяч у штрафной соперника, создавал опасные моменты. Иногда пропускал контратаки, но в целом был лучше — раскачивал оборону «Краснодара».

В одном из моментов качнулся вызванный в сборную Сорокин: ошибся с выносом, слишком далеко выбросился на Влашича и потерял позицию. Хорват точно пробросил мяч на Кучаева, тот идеально ударил под самую штангу без шансов для вратаря.

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В этом сезоне это уже третий гол Константина за ЦСКА. До этого в РПЛ он не забивал — только пробрасывал в очко Де Хеа в Лиге чемпионов. А теперь стал настоящим лидером команды.

После перерыва ЦСКА снова столкнулся со своей типичной проблемой — зачем-то прижался к своим воротам и начал отбиваться. Специально под разыгравшегося справа Вандерсона Гончаренко выпустил новичка Зайнутдинова — казах из «Ростова» вышел играть левого инсайда и помогать Щенникову.

Но не помогло. Гол пришел со стандарта: сначала армейцы несколько раз опасно сфолили у своей штрафной, но «Краснодар» штрафные не реализовал. Потом Акинфеев вспомнил про ногу бога и сделал потрясающий сейв после прохода Классона. А вот со страшной пушкой Вандерсона капитан ЦСКА уже не справился — после плохого выноса Облякова из штрафной бразилец мощнейше пробил из-за штрафной по коварной траектории.

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ЦСКА бросился отыгрываться уже с обновленной атакой: вместе Сигурдссона и Кучаева дожимать «Краснодар» вышли Гайч и Тикнизян. Мусаев уже решил поиграть на сохранение ничьи, но армейцы не унимались и неслись в атаку, причем пару раз чуть не привезли сами себе второй.

Но героем матча в итоге стал Матвей Сафонов. Он и до этого тащил команду: брал сложные выстрелы Чалова и Облякова в первом тайме. А на последних минутах взял двойной удар от Влашича и Тикнизяна — казалось, что ЦСКА вот-вот забьет.

Но армейцы снова потеряли очки и остались в середине таблицы — прямо рядом с «Краснодаром». Перед паузой на сборные у команды Гончаренко будет шанс уйти в хорошем настроении, удачно сыграв в Грозном. А Мусаев со своими футболистами будет принимать дома «Ростов».

Данила Игнатов

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1:1
Первый тайм: 0:1
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