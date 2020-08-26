Гончаренко неожиданно нашел в ЦСКА нового бомбардира. Это не Чалов и не Гайч — и забивает в любой схеме
У Кучаева уже три гола в этом сезоне.
У Кучаева уже три гола в этом сезоне.
К матчу против ЦСКА выздоровел только один из двух краснодарских лидеров атаки: Вандерсон от мышечной травмы оправился, а Кабелла даже не попал в заявку. Зато на полный матч оказался готов Классон — в Екатеринбурге, где победу местному «Уралу» во многом принес как раз арендованный у армейцев вратарь Помазун, швед вышел только на тайм.
ЦСКА же внезапно перешел на схему с четырьмя защитниками — такого не случалось с первого тура прошлого сезона, когда Гончаренко решил поставить пару
Под чистым форвардом Чаловым, который тоже пропустил два матча
Эта схема сразу показала эффективность: ЦСКА лучше контролировал игру благодаря насыщенному центру поля, разыгрывал мяч у штрафной соперника, создавал опасные моменты. Иногда пропускал контратаки, но в целом был лучше — раскачивал оборону «Краснодара».
В одном из моментов качнулся вызванный в сборную Сорокин: ошибся с выносом, слишком далеко выбросился на Влашича и потерял позицию. Хорват точно пробросил мяч на Кучаева, тот идеально ударил под самую штангу без шансов для вратаря.
В этом сезоне это уже третий гол Константина за ЦСКА. До этого в РПЛ он не забивал — только пробрасывал в очко Де Хеа в Лиге чемпионов. А теперь стал настоящим лидером команды.
Но не помогло. Гол пришел со стандарта: сначала армейцы несколько раз опасно сфолили у своей штрафной, но «Краснодар» штрафные не реализовал. Потом Акинфеев вспомнил про ногу бога и сделал потрясающий сейв после прохода Классона. А вот со страшной пушкой Вандерсона капитан ЦСКА уже не справился — после плохого выноса Облякова из штрафной бразилец мощнейше пробил
ЦСКА бросился отыгрываться уже с обновленной атакой: вместе Сигурдссона и Кучаева дожимать «Краснодар» вышли Гайч и Тикнизян. Мусаев уже решил поиграть на сохранение ничьи, но армейцы не унимались и неслись в атаку, причем пару раз чуть не привезли сами себе второй.
Но героем матча в итоге стал Матвей Сафонов. Он и до этого тащил команду: брал сложные выстрелы Чалова и Облякова в первом тайме. А на последних минутах взял двойной удар от Влашича и Тикнизяна — казалось, что ЦСКА
Но армейцы снова потеряли очки и остались в середине таблицы — прямо рядом с «Краснодаром». Перед паузой на сборные у команды Гончаренко будет шанс уйти в хорошем настроении, удачно сыграв в Грозном. А Мусаев со своими футболистами будет принимать дома «Ростов».
Данила Игнатов