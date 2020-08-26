«Динамо» остановило чемпиона! В последний раз «Зенит» проигрывал «Бенфике»
Вилков лишил «Зенит» пенальти?
Вилков лишил «Зенит» пенальти?
«Зенит», проиграв в Москве «Динамо», прервал свою беспроигрышную серию в 2020 году. Она составила 19 матчей (16 побед и три ничьи). Последнее поражение
— Кирилл Новиков поменял тактическую схему под «Зенит». Динамовцы сыграли с тремя центральными защитниками. Любопытно, что при этом центрфорвард сборной России Николай Комличенко не попал в основу, как и хорватский новичок Никола Моро.
— На «Зенит» неприятности стали сыпаться с самого начала. При равной игре в дебюте встречи первый голевой момент чемпиона на 12-й минуте завершился… травмой Себастьяна Дриусси. Аргентинец столкнулся в штрафной «Динамо» с Шарлем Каборе и не смог даже сам покинуть поле. Дриусси унесли на носилках — возможно, у него
Только стандарты петербуржцев таили в себе опасность. До перерыва команды лишь по разу пробили в створ, а пара форвардов Артём Дзюба — Сердар Азмун вообще не нанесла на одного удара (общее количество ударов — 4:6)!
— «Динамо» показало идеальную реализацию — забило своим единственным ударом в створ. Гол пришёл со штрафного, который заработал
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— Едва возобновилась игра, как случился спорный эпизод в штрафной «Динамо». Шарль Каборе, видимо, потерял концентрацию за 15 минут отдыха: совершил «обрез», после чего Дзюба отправил Малкома передачей один на один с Антоном Шуниным. Отставший от бразильца Каборе сделал движение рукой, а Малком, почувствовав руку соперника, упал в штрафной. «Зенит» требовал пенальти, тем не менее судьи с VAR (во главе с Михаилом Вилковым) поддержали решение арбитра Станислава Васильева не назначать одиннадцатиметровый.
— «Зенит» добавил в скорости — стал создавать голевые моменты. Мог забить молодой новичок сборной России Андрей Мостовой, заменивший Дриусси. Но Дзюбу с Азмуном динамовские защитники закрыли плотно. В результате Сергей Семак поступил неожиданно и убрал Дзюбу с поля. Артём сегодня так и не пробил по воротам. После этого возникла ещё одна длительная пауза: Васильев при помощи VAR принял, пожалуй, справедливое решение удалить Скопинцева, который прямой ногой въехал в голеностоп свежего Ригони (именно аргентинец вышел вместо Дзюбы).
— В концовке матча было больше эмоций, чем футбола. Случавшиеся едва ли не каждую минуту фолы были на руку «Динамо», так как сбивали темп. «Зенит» недолго играл в большинстве: Вильмар Барриос заработал вторую жёлтую карточку за фол на Комличенко (значит, колумбиец не сыграет и в следующем туре с «Локомотивом» в Москве). Команда Семака нанесла во втором тайме 12 ударов (в створ — 3), хозяева — 2 (в створ — 1). На 93-й минуте Шунин вытащил сложный мяч от Малкома, и «Динамо» победило.
Анатолий Романов