Семак объяснил причину замены Дзюбы в игре с «Динамо»

«Замена Дзюбы связана с тем, что нужно было разнообразить игру. И те навесы, и длинные передачи не приносили пользу. Три габаритных центральных защитника “Динамо” действовали компактно. Нужно было прибавлять в движении, контроле, что и было в концовке матча. Ведь в завершении мы создавали неплохие моменты», — сказал Семак на пресс-конференции.