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26 августа, источник: Спорт РИА Новости

Семак объяснил причину замены Дзюбы в игре с «Динамо»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Василий Конов-мл. Замена капитана санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче пятого тура чемпионата России по футболу связана с необходимостью разнообразить игру, заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

«Замена Дзюбы связана с тем, что нужно было разнообразить игру. И те навесы, и длинные передачи не приносили пользу. Три габаритных центральных защитника “Динамо” действовали компактно. Нужно было прибавлять в движении, контроле, что и было в концовке матча. Ведь в завершении мы создавали неплохие моменты», — сказал Семак на пресс-конференции.

В среду московское «Динамо» в Москве обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Дзюба был заменен на 70-й минуте.

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