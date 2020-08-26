Семак объяснил причину замены Дзюбы в игре с «Динамо»
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Василий
«Замена Дзюбы связана с тем, что нужно было разнообразить игру. И те навесы, и длинные передачи не приносили пользу. Три габаритных центральных защитника “Динамо” действовали компактно. Нужно было прибавлять в движении, контроле, что и было в концовке матча. Ведь в завершении мы создавали неплохие моменты», — сказал Семак на
В среду московское «Динамо» в Москве обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Дзюба был заменен на 70-й минуте.