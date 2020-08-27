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09:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перчатка брошена? «Спартак» почти сравнялся с «Зенитом»

По итогам тура красно-белые приблизились к действующим чемпионам, отставая всего на одно очко.

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Источник: ФК «Спартак»

Словосочетание «бросить перчатку», оброненное генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, уже стало мемом. Не знаю, брошена та самая перчатка или нет, но по итогам тура красно-белые отстают от «Зенита» всего на одно очко, опережая при этом ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив» на четыре балла. И это прошлогодним составом — Кокорин и Урунов еще не играли, правый защитник и центральный хавбек не приехали.

Безусловно, «Спартаку» в Волгограде повезло. Два спасения Максименко, два сэйва Джикии, крестовина — все это, пожалуй, весомее, тех полумоментов, что создали красно-белые у ворот «Ротора». Кто-то наверняка усомнится и в назначении пенальти. Главный тренер волжан Александр Хацкевич и вовсе призвал дать Соболеву премию «Оскар» за артистизм. Хотя на мой взгляд, Кверквелия толкал нападающего в спину, а тот просто решил показать это рефери. Впрочем, лезть в тему судейства не хочется — ни здесь, ни применительно к матчу «Динамо» — «Зенит» с падением Малкома и двумя красными карточками.

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Против «Ротора» команда Доменико Тедеско выглядела выхолощенной. Не физически — с этим компонентом сейчас у «Спартака» порядок даже несмотря на тяжелый августовский график: игра в Волгограде была пятой за 16 дней. Речь прежде всего об эмоциях — слишком много их было отдано в воскресенье в Тушино против «Локомотива».

Но умение переламывать себя и вытаскивать такие матчи, когда не очень получается — хороший признак для красно-белых. Невозможно все 30 матчей провести на одинаково высоком уровне. Важно, получаешь ли ты устраивающий тебя результат в плохие дни, которые есть у каждой команды. Вспомните поздний ЦСКА Леонида Слуцкого или, что, может быть, более показательно, чемпионский сезон при Массимо Каррере: там была куча таких вот тяжелых побед с везением и голами на последней минуте против не самых статусных соперников — «Томи», «Амкара», «Оренбурга».

Да и у «Зенита» при Сергее Семаке хватало игр, когда все решало индивидуальное мастерство Дзюбы и Азмуна, а критики и эксперты кривили нос, говоря о слишком простой и безыскусной игре. Однако результат — на табло.

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Но не в этот раз. «Динамо» после провального матча в Туле в предыдущем туре с первых же минут показало, что оно вышло на поле умирать и убивать — те же Азмун и Дриусси или Ригони во втором тайме прочувствовали это на себе очень хорошо. И как-то вдруг оказалось, что «Зенит» к такому повороту не очень-то и готов. Соответствовал только Барриос, как и Скопинцев, не доигравший матч до конца. Можно, конечно, вспоминать момент с падением Малкома, но пусть лучше об этом говорит Виктор Кашшаи — достаточной силы там был контакт или нет. Ну и Шунин, конечно, показал, что он достоин вызова в сборную.

Плохим знаком для «Зенита» является и замена Дзюбы. Форвард не летал с командой на игру в Ростов из-за травмы, и теперь, видимо, снова имеет проблемы со здоровьем — трудно себе вообразить, что он ушел с поля по тактическим соображениям.

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А уже в воскресенье у питерцев гостевой матч с «Локомотивом», который после фиаско с «Ахматом», кажется, попал в зону турбулентности. Марко Николич пообещал серьезно поговорить с командой. Недоброжелатели же сербского тренера скажут, что это просто закончился багаж Юрия Семина.

И получается, что если «Зенит» не одержит победу, то «Спартак» в случае успеха в домашнем матче с «Арсеналом» (а он будет таким же тяжелым, как и против «Ротора») уйдет на перерыв для игр сборных, возглавляя таблицу. И это будет уже та самая перчатка.

Дмитрий Гирин

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