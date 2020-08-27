Перчатка брошена? «Спартак» почти сравнялся с «Зенитом»
По итогам тура
По итогам тура
Словосочетание «бросить перчатку», оброненное генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, уже стало мемом. Не знаю, брошена та самая перчатка или нет, но по итогам тура
Безусловно, «Спартаку» в Волгограде повезло. Два спасения Максименко, два сэйва Джикии, крестовина — все это, пожалуй, весомее, тех полумоментов, что создали
Против «Ротора» команда Доменико Тедеско выглядела выхолощенной. Не физически — с этим компонентом сейчас у «Спартака» порядок даже несмотря на тяжелый августовский график: игра в Волгограде была пятой за 16 дней. Речь прежде всего об эмоциях — слишком много их было отдано в воскресенье в Тушино против «Локомотива».
Но умение переламывать себя и вытаскивать такие матчи, когда не очень получается — хороший признак для
Да и у «Зенита» при Сергее Семаке хватало игр, когда все решало индивидуальное мастерство Дзюбы и Азмуна, а критики и эксперты кривили нос, говоря о слишком простой и безыскусной игре. Однако результат — на табло.
Но не в этот раз. «Динамо» после провального матча в Туле в предыдущем туре с первых же минут показало, что оно вышло на поле умирать и убивать — те же Азмун и Дриусси или Ригони во втором тайме прочувствовали это на себе очень хорошо. И
Плохим знаком для «Зенита» является и замена Дзюбы. Форвард не летал с командой на игру в Ростов
А уже в воскресенье у питерцев гостевой матч с «Локомотивом», который после фиаско с «Ахматом», кажется, попал в зону турбулентности. Марко Николич пообещал серьезно поговорить с командой. Недоброжелатели же сербского тренера скажут, что это просто закончился багаж Юрия Семина.
И получается, что если «Зенит» не одержит победу, то «Спартак» в случае успеха в домашнем матче с «Арсеналом» (а он будет таким же тяжелым, как и против «Ротора») уйдет на перерыв для игр сборных, возглавляя таблицу. И это будет уже та самая перчатка.
Дмитрий Гирин