Семак не понял судью Васильева. Разбираем спорные эпизоды матча «Динамо» — «Зенит»
Экспертное мнение арбитра Федотова.
Экспертное мнение арбитра Федотова.
Главной фигурой матча «Динамо» — «Зенит» стал судья Станислав Васильев из Ижевска. Он принял три резонансных решения: не назначил пенальти в ворота хозяев и удалил с поля Дмитрия Скопинцева и Вильмара Барриоса. Разбираем эти моменты с нашим экспертом Игорем Федотовым.
На 47-й минуте «Зенит» просил одиннадцатиметровый после падения Малкома. Эпизод начался с ошибки Шарля Каборе, подарившего мяч петербуржцам, и продолжился передачей Артёма Дзюбы на Малкома. Бразилец мог выскочить один на один с голкипером Антоном Шуниным, но, почувствовав контакт, упал на входе в штрафную — его слегка дёрнул рукой Каборе.
Мнение Федотова: «Падение Малкома можно сравнить с падением Соболева в игре с “Ротором”. Для меня оба эпизода — не одиннадцатиметровые удары. Ничего страшного Каборе не делал: положил руку на руку Малкома. А Малкому стоило показать жёлтую карточку за то, что он показывал телевизор — это проявление неспортивного поведения. Малком указывал судье на его действия. Вдруг судья малодушный, может, с нервами
На 72-й минуте произошёл ещё один момент, потребовавший вмешательства VAR. Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев совершил грубый фол, въехав прямой ногой в голеностоп Эмилиано Ригони. Васильев наказал Скопинцева жёлтой карточкой, однако Вилков предложил коллеге посмотреть повтор, поскольку нарушение могло тянуть и на красную. Пока судьи разбирали момент, прошло несколько минут. После просмотра повтора Васильев согласился с Вилковым и удалил Скопинцева.
Мнение Федотова: «Скопинцеву не стоило показывать красную карточку. Вспомним момент Оздоева и Айртона в полуфинале Кубка России. Чем эта красная карточка отличается от жёлтой Оздоеву? Абсолютно ничем. Куда попадает Скопинцев? В стопу. Если бы он попал повыше, тогда нужно было бы показать красную карточку. Не надо никого обвинять, а просто сравнить моменты. И департамент признал, что решение показать жёлтую карточку Оздоеву — верное, потому что нога шла низко, попадая в голеностоп. Где же последовательность? Оздоева в игре со “Спартаком” за такое не удаляли».
«Зенит» недолго играл в большинстве. На 83-й минуте Васильев, уже без помощи VAR, удалил с поля Вильмара Барриоса. Опорный полузащитник петербургской команды, уже имевший «горчичник», совершил жёсткий фол в верховой борьбе с Николаем Комличенко. Васильев посчитал, что Барриос ударил соперника, поэтому заслуживает второй жёлтой карточки.
Мнение Федотова: «Во второй жёлтой карточке Барриосу Васильев не разобрался. Комличенко изначально не хотел играть в мяч, он бежал и смотрел на Барриоса. Игрок “Зенита” всегда смотрел на мяч, а Комличенко шёл в него локтем. Это нарушение в другую сторону, в пользу “Зенита”. Комличенко даже не пытался сыграть в мяч. Вторая жёлтая Барриосу была показана неправильно».
А вот что сказал о судействе главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции:
«Какая разница, есть у нас вопросы по удалению Барриоса или нет? Про судейство будем говорить либо хорошее, либо ничего. Сегодня — ничего. Я не понял многих решений. Вильмар спорил с судьей? Значит, он был не согласен с решением. Да и не только он».
Арина Лаврова