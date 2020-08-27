В «Ахмате» прокомментировали работу судей в РПЛ
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Сергей Фукс. Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе арбитров в начале сезона Российской
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Сергей Фукс. Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе арбитров в начале сезона Российской
В среду «Ахмат» в гостевом матче 5-го тура чемпионата России обыграл «Локомотив» со счетом 3:2. Футболисты грозненской команды получили девять желтых карточек, защитник Марат Быстров и хавбек Антон Швец были удалены. В начале сезона РПЛ случилось несколько судейских скандалов, а владелец московского «Спартака» Леонид Федун и председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявляли о готовности снять свои команды с турнира
«Удаления — неприятная штука, во второй игре уже получаем много карточек. Это ложка дегтя в бочке меда, но что делать? Много было необязательных карточек, эмоции. Зачем говорить сейчас про