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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Ахмате» прокомментировали работу судей в РПЛ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Сергей Фукс. Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе арбитров в начале сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Ахмат» в гостевом матче 5-го тура чемпионата России обыграл «Локомотив» со счетом 3:2. Футболисты грозненской команды получили девять желтых карточек, защитник Марат Быстров и хавбек Антон Швец были удалены. В начале сезона РПЛ случилось несколько судейских скандалов, а владелец московского «Спартака» Леонид Федун и председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявляли о готовности снять свои команды с турнира из-за некачественной работы арбитров.

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«Удаления — неприятная штука, во второй игре уже получаем много карточек. Это ложка дегтя в бочке меда, но что делать? Много было необязательных карточек, эмоции. Зачем говорить сейчас про какие-то санкции? Выиграли, и слава богу. Разговаривать, конечно, будем, что так нельзя, внутри разберемся. Сначала мы все вместе начали кошмарить судей, а потом они нервно судят. Сами виноваты», — сказал Айдамиров РИА Новости по телефону.

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