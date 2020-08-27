Футболист ЦСКА рассказал, как они приняли Зайнутдинова в команде

«Мы очень рады, что у нас появляются новички. Тем более, такого уровня, поэтому мы их приняли очень хорошо. Они еще небольшое время в команде, им нужно адаптироваться, но мы им помогаем, пытаемся с ними общаться, чтобы они быстрее влились в коллектив», — сказал Кучаев.