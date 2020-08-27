Футболист ЦСКА рассказал, как они приняли Зайнутдинова в команде

«Мы очень рады, что у нас появляются новички. Тем более, такого уровня, поэтому мы их приняли очень хорошо. Они еще небольшое время в команде, им нужно адаптироваться, но мы им помогаем, пытаемся с ними общаться, чтобы они быстрее влились в коллектив», — сказал Кучаев.
В матче с «Краснодаром» Зайнутдинов дебютировал за ЦСКА. Казахстанец вышел на замену на 54-й минуте.
О переходе 22-летнего казахстанца московский клуб объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер.
Сезон игрок начинал в «Ростове», за который провел четыре матча в РПЛ. Всего за ростовчан Зайнутдинов провел с 2019 года 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.