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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист ЦСКА рассказал, как они приняли Зайнутдинова в команде

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча с «Краснодаром» (1:1) и рассказал, как в команде приняли новичка — полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Его слова приводит «Евро футбол».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы очень рады, что у нас появляются новички. Тем более, такого уровня, поэтому мы их приняли очень хорошо. Они еще небольшое время в команде, им нужно адаптироваться, но мы им помогаем, пытаемся с ними общаться, чтобы они быстрее влились в коллектив», — сказал Кучаев.

ЦСКА (Москва)

В матче с «Краснодаром» Зайнутдинов дебютировал за ЦСКА. Казахстанец вышел на замену на 54-й минуте.

О переходе 22-летнего казахстанца московский клуб объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер.

Сезон игрок начинал в «Ростове», за который провел четыре матча в РПЛ. Всего за ростовчан Зайнутдинов провел с 2019 года 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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