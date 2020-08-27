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13:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Каборе надо было удалять. Только слепой мог не увидеть, как он схватил за руку Малкома». Орлов призывает судить по правилам ФИФА

Известный телекомментатор — о поражении «Зенита» в матче с «Динамо» (0:1).

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— Я бы не списывал этот результат исключительно на судейские решения, — начал Орлов. — «Динамо» сыграло великолепно тактически. Хозяева нейтрализовали Дзюбу и Азмуна. Правильно выстроили оборону — в три центральных. Артем вчера выглядел не слишком ярко. Но он ведь в последнее время недомогал, пропускал, был не в оптимальной форме.

Кроме того, почти сразу получил травму Дриусси. А он сейчас рабочий механизм в атакующей машине «Зенита». Можно говорить о стечении обстоятельств. Ну и молодцы динамовцы, сражались. Забили гол, хотя больше ничего вроде не создали. В принципе, питерцы переиграли москвичей почти по всем компонентам. Но вот в плане единоборств подопечные Новикова бились, как львы. Показали характер. Так бывает в футболе.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Зенита» не получалось вскрывать оборону. Малком старался, заработал пенальти, пробил хорошо, провел игру на своем уровне. А вот что касается остальных подносчиков «снарядов»… Караваев, Оздоев. Они почему-то сразу дрогнули, под давлением совершали много ошибок. Может быть, следовало изначально в центр поля выпускать опять Дугласа Сантоса — он был бы полезнее. Пока не набрал форму Ракицкий. Время еще есть. Лига чемпионов начнется в октябре. А в РПЛ все настраиваются на «Зенит».

Российская Премьер-Лига

Многие восхищались и радовались вчера победе «Динамо». Даже в эфире говорили: лидер потерял очки! Ну какой лидер? Прошло всего 5 туров. Давайте подождем хотя бы до конца первого круга. Сейчас каждая команда может быть лидером. «Ахмат» обыграл «Локомотив», уверенно по дистанции идет «Сочи». Хотя «Зенит» сделал себе такой задел, что даже после проигрыша остался на первом месте.

Зенит (Санкт-Петербург)

— А вы считаете, что на Малкоме был фол?

— Но Каборе же схватил Малкома за руку, задел его. Ну что тут говорить? Другое дело — может быть, это было до штрафной. Надо посмотреть. Однако в любом случае это был выход один на один. Каборе следовало показать красную карточку. Защитников рядом не находилось. Малком выскакивал уже один на один. Значит — удаление. А судья вообще не усмотрел нарушения… Меня еще один момент смутил.

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— Какой?

— Когда Скопинцев прыгнул в ноги игроку «Зениту». И судья довольно долго решал — желтая или красная. Но был же случай. «Зенит» играл с «Уралом». И Бикфалви так же врезался в Смольникова. И потом, я прекрасно это помню, мы получили разъяснение: футболист, который отрывает две ноги, ведет себя бездумно, не может управлять своим туловищем в воздухе! Следовательно способен нанести серьезную травму. Это же красная. Я не хочу обижать наших судей, но они не чувствуют дух игры. Сами не прошли футбольную школу. Квалификация арбитров не соответствуют уровню матчей.

— Можно ли провести параллель между падением Скопинцева в штрафной «Ротора» и эпизодом с участием Каборе и Малкома?

— На Соболеве фолили. Это пенальти — судья прав. Но форвард при этом еще и картинно упал (улыбается). Однако почему же тогда не зафиксировали нарушения правил на Малкоме? Почему такая разная трактовка эпизодов?

— А Малком не картинно упал?

— Он тоже хороший артист.

При этом Малком был в движении. В такой ситуации достаточно коснуться футболиста, чтобы он упал, улетел. Каборе схватил его за руку. А судья этого не понял. Только слепой мог этого не заметить… 20 повторов же было! Значит, у арбитра какая-то другая мотивация. Пусть разбирается Кашшаи. Судить надо по правилам ФИФА.

А у нас, складывается такое ощущение, что судят по российским правилам…

— При этом какую таблицу мы получили. «Зенит» — первый, «Спартак» — второй.

— Значит, Шамиль Газизов бросил перчатку «Зениту» (улыбается). Это хорошо. Футбол — шоу. Мы получаем интересный чемпионат.

Виталий Айрапетов

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