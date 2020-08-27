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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Сам по себе скромный парень, порядочный и трудолюбивый». Масудов оценил переход Зайнутдинова в ЦСКА

Бахтиер Зайнутдинов заслужил переход в ЦСКА своим упорством и трудолюбием, считает экс-главный тренер сборной Казахстана и клубов КПЛ Вахид Масудов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он выразил уверенность, что после «Ростова» 22-летний игрок будет продолжать прогрессировать в «армейском» клубе.

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«Я думаю, это очень хороший трансфер для нашего казахстанца. Он очень много работал, показывал качественный футбол, для того, чтобы получить приглашение в такой солидный клуб. Мне очень приятно, что он перешел в ЦСКА, который будет играть в Лиге Европы. Мы не знаем всей ситуации внутри “Ростова” — может быть, там финансовые проблемы и его продали, но я думаю, Зайнутдинов своевременно перешел в ЦСКА, где много молодых ребят. Да, в “Ростове” были хорошие партнеры в лице Ивелина Попова, Романа Еременко, Алексея Ионова, Эльдора Шомуродова — приличная команда и Бахтиер органично там смотрелся. Я уверен, что он и дальше собирается прогрессировать и расти, поэтому, думаю, что все будет хорошо. Я знаю, сам по себе Бахтиер скромный парень, очень порядочный и самое главное, что очень трудолюбивый. Всем доказал, что своим упорством можно добиться такого успеха. Для Казахстана это хороший трансфер и наш парень будет на виду», — заявил Масудов.

ЦСКА (Москва)

Напомним, о переходе 22-летнего Зайнутдинова ЦСКА объявил 25 августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и выбрал 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера.

Накануне Зайнутдинов дебютировал за ЦСКА в выездном матче против «Краснодара». Он появился на поле на 54-й минуте, заменив форварда Федора Чалова.

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за «Ростов», за который в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

До РПЛ Зайнутдинов провел по сезону в «Астане», с которой стал чемпионом Казахстана, и в родном «Таразе».

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