«Сам по себе скромный парень, порядочный и трудолюбивый». Масудов оценил переход Зайнутдинова в ЦСКА

«Я думаю, это очень хороший трансфер для нашего казахстанца. Он очень много работал, показывал качественный футбол, для того, чтобы получить приглашение в такой солидный клуб. Мне очень приятно, что он перешел в ЦСКА, который будет играть в Лиге Европы. Мы не знаем всей ситуации внутри “Ростова” — может быть, там финансовые проблемы и его продали, но я думаю, Зайнутдинов своевременно перешел в ЦСКА, где много молодых ребят. Да, в “Ростове” были хорошие партнеры в лице Ивелина Попова, Романа Еременко, Алексея Ионова, Эльдора Шомуродова — приличная команда и Бахтиер органично там смотрелся. Я уверен, что он и дальше собирается прогрессировать и расти, поэтому, думаю, что все будет хорошо. Я знаю, сам по себе Бахтиер скромный парень, очень порядочный и самое главное, что очень трудолюбивый. Всем доказал, что своим упорством можно добиться такого успеха. Для Казахстана это хороший трансфер и наш парень будет на виду», — заявил Масудов.