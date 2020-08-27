«Спартак» интересуется полузащитником «Ниццы»

Источник: AFP 2020

Красно-белые внимательно следят за французом, но пока не делали предложений, способных удовлетворить и клуб, и футболиста, сообщает Telefoot.

Спартак (Москва) Все о команде

Летом «Ницца» выставила игрока на продажу. Помимо «Спартака» на французского полузащитника претендуют «Бордо», «Страсбург» и «Верона». Последние попытались заполучить футболиста в аренду, но получили решительный отказ. «Ницца» рассматривает только вариант с продажей Сиприена.

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