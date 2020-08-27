«Спартак» интересуется полузащитником «Ниццы»
Полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен может перейти в стан московского «Спартака».
Полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен может перейти в стан московского «Спартака».
Летом «Ницца» выставила игрока на продажу. Помимо «Спартака» на французского полузащитника претендуют «Бордо», «Страсбург» и «Верона». Последние попытались заполучить футболиста в аренду, но получили решительный отказ. «Ницца» рассматривает только вариант с продажей Сиприена.
В сезоне-2019/2020 футболист появился на поле 24 раза, забив восемь мячей (шесть с пенальти) и отдав три результативные передачи.