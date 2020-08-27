КДК РФС рассмотрит удаления игроков «Динамо» и «Ахмата» в матчах пятого тура РПЛ
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
В матче «Динамо» — «Зенит» (1:0) прямую красную карточку получил защитник
В игре «Локомотив» — «Ахмат» (2:3) прямую красную карточку получил полузащитник грозненского клуба Антон Швец.
«Мы будем рассматривать два удаления — Скопинцева в матче “Динамо” — “Зенит” и Швеца в матче “Локомотив” — “Ахмат”. Оба игрока вызваны на заседание. Будем рассматривать», — сказал Григорьянц.