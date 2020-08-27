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17:21 (мск), источник: Vesti.kz

Из «Ростова» в ЦСКА. Как выросла аудитория московского клуба в соцсетях после перехода Зайнутдинова

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов 25 августа стал игроком московского ЦСКА. Туда полузащитник перешел из «Ростова». Корреспондент Vesti.kz отследил, как изменилась аудитория в соцсетях двух российских клубов после трансфера казахстанца.

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Источник: РИА "Новости"

На момент перехода Зайнутдинова в инстаграме ЦСКА было 462 тысячи 750 подписчиков. Теперь их свыше 466,5 тысяч.

Российская Премьер-Лига

Во «ВКонтакте» у ЦСКА было 842 тысячи 648 подписчиков. Сейчас их свыше 844,9 тысяч.

У «Ростова» к слову оттока подписчиков не произошло. На момент ухода казахстанца в инстаграме клуба было 119 тысяч 485 подписчиком — теперь 119 тысяч 397. Во «ВКонтакте» было 177 тысяч 509 подписчиков, а сейчас — 177 тысяч 453.

Напомним, Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с ЦСКА и выбрал 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера.

ЦСКА (Москва)

Накануне казахстанец дебютировал в составе «красно-синих» в выездном матче против «Краснодара». Зайнутдинов появился на поле на 54-й минуте, заменив форварда Федора Чалова.

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за «Ростов», за который в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.

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