Из «Ростова» в ЦСКА. Как выросла аудитория московского клуба в соцсетях после перехода Зайнутдинова

Источник: РИА "Новости"

На момент перехода Зайнутдинова в инстаграме ЦСКА было 462 тысячи 750 подписчиков. Теперь их свыше 466,5 тысяч.

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Во «ВКонтакте» у ЦСКА было 842 тысячи 648 подписчиков. Сейчас их свыше 844,9 тысяч.

У «Ростова» к слову оттока подписчиков не произошло. На момент ухода казахстанца в инстаграме клуба было 119 тысяч 485 подписчиком — теперь 119 тысяч 397. Во «ВКонтакте» было 177 тысяч 509 подписчиков, а сейчас — 177 тысяч 453.



Напомним, Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с ЦСКА и выбрал 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера.

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Накануне казахстанец дебютировал в составе «красно-синих» в выездном матче против «Краснодара». Зайнутдинов появился на поле на 54-й минуте, заменив форварда Федора Чалова.