Матчи чемпионата России по футболу будут транслироваться в США и Бразилии

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В США зрители смогут увидеть по два матча Тинькофф — РПЛ в каждом туре. Игры будут транслироваться на платформе fuboTV c англоязычными комментариями.

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В Бразилии права на показ матчей РПЛ получила телевизионная компания Band. Она будет демонстрировать по четыре встречи каждого тура, одну из которых — на общедоступном канале.

Оба контракта рассчитаны до конца сезона-2021/22.