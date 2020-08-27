Матчи чемпионата России по футболу будут транслироваться в США и Бразилии
ТАСС, 27 августа. Российская
ТАСС, 27 августа. Российская
В США зрители смогут увидеть по два матча Тинькофф — РПЛ в каждом туре. Игры будут транслироваться на платформе fuboTV c англоязычными комментариями.
В Бразилии права на показ матчей РПЛ получила телевизионная компания Band. Она будет демонстрировать по четыре встречи каждого тура, одну из которых — на общедоступном канале.
Оба контракта рассчитаны до конца сезона-2021/22.
В июне были подписаны соглашения, согласно которым матчи РПЛ транслируются в Испании, Боснии и Герцеговине, Греции, Кипре, Северной Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.