Матчи чемпионата России по футболу будут транслироваться в США и Бразилии

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо Мн
Пяст
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Борац Б-Л
Сутьеска
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Теута
Бейтар И
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Кайрат
Ной
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ордабасы
Ботошани
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вентспилс
Динамо-Авто
21
Футбол. Еврокубки
19:00
Сумгаит
Шкендия
Футбол. Еврокубки
19:00
Алашкерт
Ренова
Футбол. Еврокубки
19:00
Аполлон
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
19:00
Нефтчи
Шкупи
Футбол. Еврокубки
19:30
Фехервар
Богемианс Д
Футбол. Еврокубки
19:30
Олимпия Л
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
17:30
Нымме Калью
Мура
Футбол. Еврокубки
20:00
Локомотив Тб
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Сиренс
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Хибернианс
Футбол. Еврокубки
20:00
Орхус
Хонка
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Краковия
Футбол. Еврокубки
20:00
Хаммарбю
Пушкаш Академия
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Пайде
Футбол. Еврокубки
20:15
Хабнарфьердюр
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:30
ТНС
Жилина
Футбол. Еврокубки
20:30
Шахтер С
Сфынтул Георге
Футбол. Еврокубки
20:45
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
21:00
Искра Д
Локомотив Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Петрокуб
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
21:00
Кукеши
Славия Сф
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Дифферданж
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Левадия
Футбол. Еврокубки
21:15
Серветт Ж
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Ширак
Футбол. Еврокубки
21:45
Мотеруэлл
Гленторан
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Рунавик
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Колрейн
Футбол. Еврокубки
22:00
Лех
Валмиера
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
РФШ
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Ильвес
Футбол. Еврокубки
22:00
Гонвед
Интер Т
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Краснодар-2
12
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
17:32 (мск), источник: ТАСС

Матчи чемпионата России по футболу будут транслироваться в США и Бразилии

ТАСС, 27 августа. Российская премьер-лига заключила соглашения о трансляции матчей первенства в США и Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В США зрители смогут увидеть по два матча Тинькофф — РПЛ в каждом туре. Игры будут транслироваться на платформе fuboTV c англоязычными комментариями.

Российская Премьер-Лига

В Бразилии права на показ матчей РПЛ получила телевизионная компания Band. Она будет демонстрировать по четыре встречи каждого тура, одну из которых — на общедоступном канале.

Оба контракта рассчитаны до конца сезона-2021/22.

В июне были подписаны соглашения, согласно которым матчи РПЛ транслируются в Испании, Боснии и Герцеговине, Греции, Кипре, Северной Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Месси позвал Неймара в «Манчестер Сити»
Гол «Зениту» стал вторым в голосовании за звание лучшего в ЛЧ
Рекордсмен по количеству игр в АПЛ завершил карьеру футболиста
Какой будет «Барса» без Месси и Суареса? У Кумана есть кандидаты
Вайлд: Леброн больше думает о деньгах, чем о правах человека
Президент «Барсы» назвал условие, при котором уйдет в отставку
Игнашевич вышел к фанатам «Торпедо» и ответил на призывы уйти
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь