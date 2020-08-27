СМИ назвали сроки возвращения Дриусси после травмы
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Нападающий
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Нападающий
В среду «Динамо» в Москве обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в матче пятого тура Российской
Как отмечает издание, Дриусси повредил внутреннюю коллатеральную связку коленного сустава и будет восстанавливаться от четырех до шести недель. Сообщается, что аргентинец избежал разрыва связки, поэтому ему не потребуется операция.
«Большое спасибо всем за поддержку, все прошло хорошо, слава богу. Теперь я думаю о восстановлении, чтобы вернуться сильнее», — написал 24-летний Дриусси в своем аккаунте в Instagram.