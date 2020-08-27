СМИ назвали сроки возвращения Дриусси после травмы

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В среду «Динамо» в Москве обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Дриусси получил травму и был заменен на 15-й минуте.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Как отмечает издание, Дриусси повредил внутреннюю коллатеральную связку коленного сустава и будет восстанавливаться от четырех до шести недель. Сообщается, что аргентинец избежал разрыва связки, поэтому ему не потребуется операция.