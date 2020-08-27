«Зенит»: Окончательный диагноз Дриусси будет ясен в течение недели
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш.
«По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. Однако серьезно пострадала медиальная коллатеральной связка. Финальный диагноз и точные сроки восстановления будут ясны в течение недели, мы наблюдаем за динамикой состояния здоровья нашего футболиста. При положительном прогнозе мы рассчитываем на консервативное лечение сроком 1,5 месяца», — сообщил Макаренко по телефону.
В среду «Динамо» в Москве обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в матче пятого тура Российской