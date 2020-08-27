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18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит»: Окончательный диагноз Дриусси будет ясен в течение недели

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Пресс-секретарь петербургского «Зенита» Антон Макаренко сказал РИА Новости, что окончательный диагноз и сроки восстановления аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси станут известны в течение недели.

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«По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки. Однако серьезно пострадала медиальная коллатеральной связка. Финальный диагноз и точные сроки восстановления будут ясны в течение недели, мы наблюдаем за динамикой состояния здоровья нашего футболиста. При положительном прогнозе мы рассчитываем на консервативное лечение сроком 1,5 месяца», — сообщил Макаренко по телефону.

В среду «Динамо» в Москве обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Дриусси получил травму и был заменен на 15-й минуте. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что Дриусси не может передвигаться самостоятельно.

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