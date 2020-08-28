Журналист «Матч ТВ»: Гончаренко умеет вести игры разума, как мало кто в РПЛ. ЦСКА станет сильнее

Источник: РИА "Новости"

Виктор Гончаренко впервые в сезоне отошел от схемы с тремя центральными защитниками. По комплексу причин: Набабкин травмирован, Васин начудил в предыдущей игре, Фукс только приехал, 18-летний Карпов пока неубедителен.

ЦСКА сыграл по схеме 4−4−1−1: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников — Кучаев (Тикнизян, 79), Марадишвили, Обляков, Сигурдссон (Гайч, 79) — Влашич — Чалов (Зайнутдинов, 54).

После слабой игры в обороне и комичных действий Васина в матче с «Рубином» (1:2) требовалась реакция. Главный тренер ее дал. Это позволило ЦСКА увезти ничью с тяжелого выезда.

У армейцев никто не провалился. И вообще игру команды в обороне стоит признать успешной. «Краснодар» наиграл на 1,1 xG — самый низкий показатель команды со старта чемпионата.

Предыдущий мощный ход Гончаренко сделал в конце июня, когда съездил в Беларусь и вернулся обратно. Пойти на перемены заставили два стартовых матча после карантина — с «Зенитом» (0:4) и «Динамо» (0:0). После этих игр ЦСКА стал играть по схеме 3−4−1−2 с Влашичем под двумя форвардами. Ранее в качестве базовых использовались расстановки 3−4−2−1 и 3−5−1−1.

Ход сработал на финише прошлого сезона: результативность команды в новой расстановке составила 2,3 гола, что выше предыдущего показателя — 1,2. Вырос и процент набранных очков — 51% до и 72% после. В трех первых матчах после возвращение тренера ЦСКА обыграл «Спартак», «Ахмат» и «Оренбург» с общим счетом 10:0, а по итогам чемпионата завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.

У неожиданной смены расстановки есть два больших плюса. И ЦСКА уже дважды доказал эффективность приема. Первое преимущество: новая схема выводит концентрацию игроков на максимальный уровень. Все как в жизни — в незнакомых условиях наше внимание выше, особенно ярко проявляется у автомобилистов. Второе: сюрприз для соперника — сложно успеть осознать перемены.