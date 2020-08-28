«Локомотив» заявил Жалолиддинова для участия в РПЛ

Как отмечается, Жалолиддинов был заявлен железнодорожниками в пятницу под номером 23. 18-летний узбекский полузащитник занял последнее восьмое легионерское место в заявке «Локомотива» на сезон.

Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в конце июля, подписав со столичной командой контракт сроком на пять лет. Ранее хавбек выступал у себя на родине за «Бунедкор».