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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» заявил Жалолиддинова для участия в РПЛ

Московский «Локомотив» внес футболиста Жасурбека Жалолиддинова в заявку команды для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, Жалолиддинов был заявлен железнодорожниками в пятницу под номером 23. 18-летний узбекский полузащитник занял последнее восьмое легионерское место в заявке «Локомотива» на сезон.

Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в конце июля, подписав со столичной командой контракт сроком на пять лет. Ранее хавбек выступал у себя на родине за «Бунедкор».

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