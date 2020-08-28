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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Начальник «Локомотива» Сухина дисквалифицирован на 4 матча РПЛ

Начальник команды московского «Локомотива» Станислав Сухина дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за оскорбительное поведение во встрече пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч «Локомотив» — «Ахмат» прошел в Москве в среду, 26 августа, и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

«После матча “Локомотив” — “Ахмат” в судейскую комнату вошел начальник команды Сухина. В соответствии с регламентом туда имеет право заходить очень ограниченный круг лиц, в число которых начальник команды не входит. На это он не получал никакого разрешения. Мы установили на основании рапорта судьи матча, что со стороны Сухины было оскорбительное поведение в адрес судьи. Санкции: за нарушение регламента и за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча Сухина дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 200 тысяч рублей», — сказал Григорьянц по телефону.

Согласно решению, Сухина не сможет присутствовать на скамейке запасных «Локомотива», а также в подтрибунных помещениях в играх против петербургского «Зенита», «Ростова», «Тамбова» и в дерби с ЦСКА, а вернется только к матчу 10-го тура РПЛ с подмосковными «Химками».

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