Начальник «Локомотива» Сухина дисквалифицирован на 4 матча РПЛ
Начальник команды московского «Локомотива» Станислав Сухина дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за оскорбительное поведение во встрече пятого тура Российской
Начальник команды московского «Локомотива» Станислав Сухина дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за оскорбительное поведение во встрече пятого тура Российской
Матч «Локомотив» — «Ахмат» прошел в Москве в среду, 26 августа, и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
«После матча “Локомотив” — “Ахмат” в судейскую комнату вошел начальник команды Сухина. В соответствии с регламентом туда имеет право заходить очень ограниченный круг лиц, в число которых начальник команды не входит. На это он не получал никакого разрешения. Мы установили на основании рапорта судьи матча, что со стороны Сухины было оскорбительное поведение в адрес судьи. Санкции: за нарушение регламента и за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча Сухина дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 200 тысяч рублей», — сказал Григорьянц по телефону.
Согласно решению, Сухина не сможет присутствовать на скамейке запасных «Локомотива», а также в подтрибунных помещениях в играх против петербургского «Зенита», «Ростова», «Тамбова» и в дерби с ЦСКА, а вернется только к матчу 10-го тура РПЛ с подмосковными «Химками».