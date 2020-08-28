Начальник «Локомотива» Сухина дисквалифицирован на 4 матча РПЛ

«После матча “Локомотив” — “Ахмат” в судейскую комнату вошел начальник команды Сухина. В соответствии с регламентом туда имеет право заходить очень ограниченный круг лиц, в число которых начальник команды не входит. На это он не получал никакого разрешения. Мы установили на основании рапорта судьи матча, что со стороны Сухины было оскорбительное поведение в адрес судьи. Санкции: за нарушение регламента и за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча Сухина дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 200 тысяч рублей», — сказал Григорьянц по телефону.