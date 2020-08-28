«Аталанта» подпишет с Алексеем Миранчуком контракт на пять лет

По информации источника, клуб из Бергамо заплатит московской команде 15 миллионов евро за трансфер 24-летнего футболиста. «Аталанта» готовит для Миранчука контракт на пять лет.

В текущем сезоне россиянин провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 18 миллионов евро.