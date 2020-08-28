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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе.

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Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время. По Еськову официальной информации о сроке наказания не было.

По данным «СЭ», в его отношении в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности его больше не допустят. (Севастиан Терлецкий, Александр Бобров).

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