Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время. По Еськову официальной информации о сроке наказания не было.

По данным «СЭ», в его отношении в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности его больше не допустят. (Севастиан Терлецкий, Александр Бобров).