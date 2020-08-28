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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Не владею этой информацией». Еськов — о проваленной проверке на полиграфе

Алексей Еськов прокомментировал информацию «СЭ» о том, что он провалил проверку на полиграфе и может быть отстранен от судейства пожизненно.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Честно говоря, я пока не владею этой информацией, — цитирует Еськова «РБ-Спорт».

— Вам кто-нибудь говорил, что вы не прошли проверку на детекторе лжи?

— Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте — что я временно отстранен.

— О результатах поверки вам никто не говорил?

— Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чем речь.

— Если это правда, это нехорошая история.

— Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием.

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время. По Еськову официальной информации о сроке наказания не было.

По данным «СЭ», в его отношении в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности его больше не допустят.

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