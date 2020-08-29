СМИ: Футболист «Локомотива» Миранчук перешел в «Аталанту» за €14,5 млн

По его информации, сделка завершена. Сторонам остается оформить все необходимые документы, после чего о переходе будет объявлено официально. «Аталанта» заплатит «Локомотиву» за 24-летнего игрока €14,5 млн.
На данный момент Миранчук травмирован. В новом сезоне он провел пять матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает в составе главной команды с 2013 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав пять голевых передач. С 12 забитыми мячами Миранчук стал лучшим бомбардиром команды в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). В составе «Локомотива» он стал чемпионом России сезона-2017/18, а также трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.