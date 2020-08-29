СМИ: Футболист «Локомотива» Миранчук перешел в «Аталанту» за €14,5 млн

По его информации, сделка завершена. Сторонам остается оформить все необходимые документы, после чего о переходе будет объявлено официально. «Аталанта» заплатит «Локомотиву» за 24-летнего игрока €14,5 млн.

На данный момент Миранчук травмирован. В новом сезоне он провел пять матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

На данный момент Миранчук травмирован. В новом сезоне он провел пять матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.