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08:58 (мск), источник: ТАСС

Два матча откроют программу шестого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 августа. Программа шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в субботу двумя матчами. Между собой сыграют столичный «Спартак» и тульский «Арсенал», подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».

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В первом матче тура сойдутся идущий без поражений в этом сезоне «Спартак» и «Арсенал», чья беспроигрышная серия составляет два матча. Команда Доменико Тедеско в пяти встречах одержала победы над «Ротором» (1:0), московским «Локомотивом» (2:1) и грозненским «Ахматом» (2:0), а также сыграла вничью с «Сочи» (2:2) и екатеринбургским «Уралом» (1:1).

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«Спартак» занимает второе место с 11 очками, семь из которых были добыты на своем поле. В случае победы красно-белые как минимум на сутки смогут возглавить турнирную таблицу.

Спартак (Москва)

Туляки в первом туре сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), после чего потерпели поражения от «Уфы» (2:3) и «Краснодара» (0:2). Последние два матча команда Сергея Подпалого прошла более уверенно, победив столичное «Динамо» (2:0) и сыграв вничью с «Химками» (1:1). После пяти туров «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице с пятью очками.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 6, 29.08.2020, 18:00

Спартак-Арсенал Т-

«Арсенал» не сможет рассчитывать на лидера атаки Евгения Луценко, получившего травму задней поверхности бедра по ходу предыдущего матча. На восстановление футболисту потребуется около месяца. Однако у туляков есть не менее опасный игрок для «Спартака» — Даниил Лесовой. 22-летний полузащитник дважды уже огорчил красно-белых в последних четырех очных матчах.

В предстоящей игре Тедеско не сможет рассчитывать на Эсекьеля Понсе. Аргентинский нападающий получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Локомотивом» и выбыл из строя на две-три недели. По словам генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, не исключен дебют нападающего Александра Кокорина.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. «Спартак» выиграл в Туле (3:2), а «Арсенал» — в Москве (1:0). Из последних четырех очных матчей туляки выиграли три. Всего в 11 встречах между этими командами не было зафиксировано ничейных результатов.

Момент истины для новичков

«Химки» и «Ротор», являющиеся новичками текущего сезона РПЛ, после пяти игр чемпионата замыкают турнирную таблицу и остаются единственными командами, которые еще не побеждали. Субботний поединок в Химках станет своеобразным моментом истины для аутсайдеров турнира.

Российская Премьер-Лига

«Химки» проиграли московскому ЦСКА (0:2), «Тамбову» (0:1) и «Ахмату» (1:2), а свои два очка набрали на выезде против «Сочи» (1:1) и тульского «Арсенала» (1:1). В активе «Ротора» пока один положительный результат — ничья во втором туре в Москве против «Динамо» (0:0). У команды четыре поражения — от «Зенита» (0:2), «Ахмата» (1:3), «Сочи» (1:2) и «Спартака» (0:1).

У хозяев поля матч из-за дисквалификации пропустит полузащитник Данил Казанцев. Он был удален в предыдущем матче против «Арсенала» за две желтые карточки.

«Химки» доигрывают в меньшинстве уже второй матч подряд. В четвертом туре с «Ахматом» команда заканчивала вдевятером после удалений защитника Брайана Идову и полузащитника Кирилла Боженова. «Ротор» подходит к предстоящей игре без кадровых потерь.

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