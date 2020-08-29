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14:33 (мск), источник: Газета.Ру

Столько не тратили никогда: ЦСКА оформил очередной трансфер

Московский ЦСКА развернул самую агрессивную трансферную кампанию в Российской премьер-лиге на старте нового сезона. Для строительства команды армейцы приобрели уже четверых дорогостоящих игроков, потратив почти €30 млн. И это, как предполагается, еще не предел. «Газета.Ru» — о новичках красно-синих.

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Источник: Инстаграм "pfc_cska"

В нынешнем сезоне московский ЦСКА мощно заявил, что готов обновляться и снова бороться за призовые места. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко еще месяц назад сообщил, что у клуба появились «очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно». Причина — новые крупные инвесторы, позволяющие красно-синим не только продавать, чтобы жить, но и покупать.

Годы «простоя» на трансферном рынке привели к тому, что армейцы оказались практически в обескровленном состоянии, в какой-то момент полностью положившись на совсем юных футболистов, возраст которых не превышал и 20 лет. Покупки и аренды возрастных и бывших футболистов команды за символические деньги тоже ушли в прошлое.

Этим летом, несмотря на пандемию, ЦСКА действительно шикует (в масштабах Российской премьер-лиги): за четверых новичков, чрезвычайно востребованных на рынке, армейцы заплатили почти €30 млн. На этом красно-синие пока не останавливаются и продолжают искать усиление.

Последним из футболистов, пополнивших стан армейцев, стал Чидера Эджуке. 22-летний нападающий молодежной сборной Нигерии до перехода в ЦСКА один сезон продуктивно отыграл за нидерландский «Херенвен», а его трансфер обошелся москвичам в €11,5 млн, что стало вторым по стоимости самым дорогим трансфером в истории ЦСКА. Дороже красно-синим обошелся только Никола Влашич, под которого сейчас и строится новая команда. Эджуке подписал с армейцами контракт на четыре года, его трансферную стоимость специализированный портал Transfermarkt.de оценивает в €5,5 млн.

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Эджуке сравнивают с бывшим форвардом команды Ахмедом Мусой. В свое время Муса тоже переходил в ЦСКА из чемпионата Нидерландов и отмечался скоростью. В прошлом нападающий даже проходил просмотр в «Ливерпуле», а год назад им интересовался «Лацио», но он предпочел отправиться в Эредивизи. Эджуке играет на позиции левого вингера, и, что немаловажно для армейцев, он в отличной форме, поскольку успел пройти предсезонную подготовку в составе «Херенвена».

«ЦСКА покупает футболистов, которые могут усилить команду прямо сейчас. Подкрепление армейцам уже давно требовалось. Влашич заслужил себе в помощь футболистов, которые способны давать результат. Понятно, что пока новичков оценивать рано, но столичный клуб на правильном пути», — приводит слова экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина газета «Известия».

Также армейцы уже успели усилить одну из самых многострадальных позиций в команде — центрального защитника. За немаленькие €8 млн ЦСКА подписал защитника молодежной сборной Бразилии с приятным реноме и статусом молодой звезды у себя на родине Бруно Фукса, и пока на него возлагаются самые большие надежды, учитывая, что в обороне у красно-синих играют травматичные и возрастные Кирилл Набабкин с Виктором Васиным и совсем молодой Вадим Карпов, которому в силу возраста пока не хватает стабильности. В этом плане на 21-летнего Фукса действительно надеются и сравнивают его с Родриго Бекао. Но в Бразилии уверены, что Фукс намного сильнее Бекао.

«Сейчас Фукс — ягода в саду. Причем она уже созрела. Но было бы круто, если бы ЦСКА обратил на него внимание пару лет назад. Взяли бы за копейки. Если у ЦСКА был выбор, вернуть Бекао или приобрести Фукса, они все сделали правильно. Бруно сильнее Бекао», — поделился специалист по бразильскому футболу и главный редактор журнала Fenômeno Александр Спивак.

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А вот нападающий Адольфо Гайч, о переходе которого ЦСКА объявил в начале августа, пока совсем не успел проявить себя в новой команде. 21-летний аргентинский форвард, потенциал которого тоже очень высоко ценили на родине, обошелся армейцам в €8,5 млн. Это, как оценивали эксперты, еще мало, но последствия пандемии сыграли красно-синим на руку и «Сан-Лоренсо» попросил за своего уже бывшего футболиста адекватные деньги. Однако за пять неполных матчей, что Гайч успел провести за ЦСКА, он ничего толкового не показал. Да, армейцы действительно получили отличного игрока задешево, но этот футболист в последний раз играл еще до эпидемии, поддерживая форму в бытовых условиях, поэтому сейчас не на пике кондиций.

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Самое неожиданное приобретение армейцев — 22-летний Бахтиер Зайнутдинов. В прошлом сезоне казахстанский футболист ярко проявил себя в «Ростове». По слухам, в своей команде футболиста очень хотел видеть рулевой ЦСКА. С дончанами удалось сторговаться на €2 млн, что вполне безопасно в том случае, если он впоследствии не заиграет.

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В этом сезоне пока никто в России не тратит больше ЦСКА. При этом армейцы не могут выиграть уже три матча подряд и находятся в середине таблицы. Ответ один: Гончаренко пытается строить новую команду и все еще ждет новых футболистов. Под еврокубки — особенно.

Игорь Игнатов

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