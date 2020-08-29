Столько не тратили никогда: ЦСКА оформил очередной трансфер
Московский ЦСКА развернул самую агрессивную трансферную кампанию в Российской
Московский ЦСКА развернул самую агрессивную трансферную кампанию в Российской
В нынешнем сезоне московский ЦСКА мощно заявил, что готов обновляться и снова бороться за призовые места. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко еще месяц назад сообщил, что у клуба появились «очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно». Причина — новые крупные инвесторы, позволяющие
Годы «простоя» на трансферном рынке привели к тому, что армейцы оказались практически в обескровленном состоянии, в
Этим летом, несмотря на пандемию, ЦСКА действительно шикует (в масштабах Российской премьер-лиги): за четверых новичков, чрезвычайно востребованных на рынке, армейцы заплатили почти €30 млн. На этом
Последним из футболистов, пополнивших стан армейцев, стал Чидера Эджуке. 22-летний нападающий молодежной сборной Нигерии до перехода в ЦСКА один сезон продуктивно отыграл за нидерландский «Херенвен», а его трансфер обошелся москвичам в €11,5 млн, что стало вторым по стоимости самым дорогим трансфером в истории ЦСКА. Дороже
Эджуке сравнивают с бывшим форвардом команды Ахмедом Мусой. В свое время Муса тоже переходил в ЦСКА из чемпионата Нидерландов и отмечался скоростью. В прошлом нападающий даже проходил просмотр в «Ливерпуле», а год назад им интересовался «Лацио», но он предпочел отправиться в Эредивизи. Эджуке играет на позиции левого вингера, и, что немаловажно для армейцев, он в отличной форме, поскольку успел пройти предсезонную подготовку в составе «Херенвена».
«ЦСКА покупает футболистов, которые могут усилить команду прямо сейчас. Подкрепление армейцам уже давно требовалось. Влашич заслужил себе в помощь футболистов, которые способны давать результат. Понятно, что пока новичков оценивать рано, но столичный клуб на правильном пути», — приводит слова
Также армейцы уже успели усилить одну из самых многострадальных позиций в команде — центрального защитника. За немаленькие €8 млн ЦСКА подписал защитника молодежной сборной Бразилии с приятным реноме и статусом молодой звезды у себя на родине Бруно Фукса, и пока на него возлагаются самые большие надежды, учитывая, что в обороне у
«Сейчас Фукс — ягода в саду. Причем она уже созрела. Но было бы круто, если бы ЦСКА обратил на него внимание пару лет назад. Взяли бы за копейки. Если у ЦСКА был выбор, вернуть Бекао или приобрести Фукса, они все сделали правильно. Бруно сильнее Бекао», — поделился специалист по бразильскому футболу и главный редактор журнала Fenômeno Александр Спивак.
А вот нападающий Адольфо Гайч, о переходе которого ЦСКА объявил в начале августа, пока совсем не успел проявить себя в новой команде. 21-летний аргентинский форвард, потенциал которого тоже очень высоко ценили на родине, обошелся армейцам в €8,5 млн. Это, как оценивали эксперты, еще мало, но последствия пандемии сыграли
Самое неожиданное приобретение армейцев — 22-летний Бахтиер Зайнутдинов. В прошлом сезоне казахстанский футболист ярко проявил себя в «Ростове». По слухам, в своей команде футболиста очень хотел видеть рулевой ЦСКА. С дончанами удалось сторговаться на €2 млн, что вполне безопасно в том случае, если он впоследствии не заиграет.
В этом сезоне пока никто в России не тратит больше ЦСКА. При этом армейцы не могут выиграть уже три матча подряд и находятся в середине таблицы. Ответ один: Гончаренко пытается строить новую команду и все еще ждет новых футболистов. Под еврокубки — особенно.
Игорь Игнатов