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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о конфликте с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

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Спартак (Москва)

«Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет. Стычка в полуфинале Кубка? В первую очередь это дерби двух столиц. Я считаю, что это нормально в таких играх, потому что эмоции зашкаливают. Постоянно в таких матчах происходят стычки, ничего в этом такого нет. У Джикии с Оздоевым было то же самое. Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет. В интервью с “КраСавой” я сказал, что что-то было. А то, что произошло на поле — это не конфликт. С Артёмом мы и не знакомы особо, мы виделись только в сборной и на футбольных полях, поэтому конфликта в принципе не может быть. Удивлён ли я реакцией Черчесова? Я просто расстроился, что меня не вызвали. Я понимаю Станислава Саламовича, потому что есть определённая атмосфера в сборной. Если бы мы приехали с недопониманием, мог бы быть и конфликт. Но мы всё решили, конфликта больше нет. Номера Дзюбы у меня не было. Я спросил его у Джикии, он мне скинул его номер. Я ему позвонил перед игрой с “Ротором”, где-то за два часа, он не взял трубку. Я ему написал, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к игре и не увидел. Я ему написал, чтобы он позвонил мне после своей игры. Он мне пожелал удачи, я ему пожелал тоже удачи. После игры мы списались и договорились созвониться», — сказал Соболев в видео YouTube-канала «Nobel».

Зенит (Санкт-Петербург)
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