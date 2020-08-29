Семин отреагировал на проверку судей на детекторе лжи
Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на проверки на детекторе лжи судей Российской
Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на проверки на детекторе лжи судей Российской
Семин затруднился выразить однозначное отношение к подобной практике. «Насколько это удивительно? Не знаю, возможно, это
Ранее стало известно, что арбитр Алексей Еськов прошел проверку на полиграфе.
Он был в бригаде судьи Василия Казарцева, обслуживавшего скандальный матч между «Сочи» и «Спартаком». Как выяснилось позже, проверка Еськова касалась другого матча.
После ничьей между «Сочи» и «Спартаком» владелец