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14:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Семин отреагировал на проверку судей на детекторе лжи

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на проверки на детекторе лжи судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит RT.

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Семин затруднился выразить однозначное отношение к подобной практике. «Насколько это удивительно? Не знаю, возможно, это какие-то новые веяния», — добавил специалист.

Спартак (Москва)

Ранее стало известно, что арбитр Алексей Еськов прошел проверку на полиграфе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он был в бригаде судьи Василия Казарцева, обслуживавшего скандальный матч между «Сочи» и «Спартаком». Как выяснилось позже, проверка Еськова касалась другого матча.

Российская Премьер-Лига

После ничьей между «Сочи» и «Спартаком» владелец красно-белых Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата России. В той встрече Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота москвичей.

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