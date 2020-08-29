Семин отреагировал на проверку судей на детекторе лжи

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Семин затруднился выразить однозначное отношение к подобной практике. «Насколько это удивительно? Не знаю, возможно, это какие-то новые веяния», — добавил специалист.

Спартак (Москва) Все о команде

Ранее стало известно, что арбитр Алексей Еськов прошел проверку на полиграфе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f7087cd64a8be65099d" data-vnd="5f7087cd64a8be65099d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f7087cd64a8be65099d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Он был в бригаде судьи Василия Казарцева, обслуживавшего скандальный матч между «Сочи» и «Спартаком». Как выяснилось позже, проверка Еськова касалась другого матча.

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