«Спартак» — «Арсенал»: составы на матч 6-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Арсенала» на матч 6-го тура РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Арсенала» на матч 6-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.
«Арсенал»: Нигматуллин, Пантелеев, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Костадинов.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачёв, Комбаров, Чаушич, Банда, Аджоев, Минаев.
Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Арсенал» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской