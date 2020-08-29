«Спартак» — «Арсенал»: составы на матч 6-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Арсенал» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (11) — на 2-м месте. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (12).