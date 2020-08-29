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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Арсенал»: составы на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Арсенала» на матч 6-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

«Арсенал»: Нигматуллин, Пантелеев, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Костадинов.

Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачёв, Комбаров, Чаушич, Банда, Аджоев, Минаев.

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Арсенал» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (11) — на 2-м месте. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (12).

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