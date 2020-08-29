Черчесову нужно брать Соболева в сборную. Форвард «Спартака» шикарно положил «Арсеналу» и вывел команду на 1 место
Тиль вышел на замену на 57-й минуте, а на 68-й покинул поле.
Тиль вышел на замену на 57-й минуте, а на 68-й покинул поле.
«Спартак» неплохо вкатился в новый сезон. Три победы и две ничьи в пяти турах (в том числе победа над «Локомотивом»), и вот
«Арсенал»
«Спартак» резво начал игру и уже на второй минуте Зобнин опасно простреливал вдоль ворот на дальнюю штангу, но Соболев не смог замкнуть передачу. Чуть позже опасность с фланга создавал Айртон. Но после 10 минут игры игра надолго застряла в центре поля. При пяти ударах по воротам на двоих команды набрали 10 фолов, а судья показал четыре желтые карточки игрокам «Арсенала» за жесткую игру.
К 30-й минуте Доменико Тедеско заводился все больше и пытался взбодрить своих игроков, которые все больше увязали в центре поля, где «Арсенал» навязывал плотную борьбу. На 33-й минуте снова Зобнин обострил игру передачей с фланга, но, как и в первом случае, пас не нашел адресата в штрафной.
Зато неожиданно ответил «Арсенал». Туляки разыграли мяч с углового, Кингз Кангва загрузил его в район вратарской, откуда тот от спины заменявшего Луценко 19-летнего Даниила Хлусевича влетел в ворота. Это был первый удар туляков в створ за игру.
Но «Спартак» восстановил равенство уже через пять минут. Бакаев выполнил мягкий пас в штрафную, где Соболев развернул защитника и бахнул в дальний угол. Интересно, что теперь собирается делать Черчесов, учитывая травму Луценко?
А на 45-й минуте «Арсенал» идиотичным образом остался в меньшинстве. Даниил Лесовой вступил в споры с арбитром после того, как тот назначил удар от ворот. Уверенный в заработанном угловом Лесовой наговорил много «приятного» боковому рефу и получил желтую карточку, которая стала дня него второй. Подстава своей команды.
«Спартак» воспользовался большинством уже в добавленное к первому тайму время. Снова подача в штрафную, на этот раз от Ларссона, и Жиго головой переправляет мяч в сетку.
Унылые первые полчаса сменились ярчайшей концовкой, в которой «Спартак» получил численное и голевое преимущество. Интересно, что при этом за тайм команда коснулись мяча в штрафной соперника по 5 раз.
Во втором тайме «Спартак» взял мяч под контроль и не давал «Арсеналу» создавать опасные моменты. На 57-й минуте Тедеско провел первую замену: вместо Бакаева вышел Гус Тиль, которому тренер так и не может найти место на поле. Но для голландца продолжается серия неудач в Москве. Уже спустя 10 минут он покинул поле
Узбекский полузащитник здорово вошел в игру — пробовал обводить один в один и взрывал игру своими рывками. Другие игроки явно доигрывали из последних сил — сказывается жесткий график матчей, при котором приходится играть дважды в неделю. Но «Спартак» выдержал, набрал очки и как минимум до воскресного матча «Зенита» с «Локомотивом» возглавил турнирную таблицу. К Тедеско остались вопросы?