Черчесову нужно брать Соболева в сборную. Форвард «Спартака» шикарно положил «Арсеналу» и вывел команду на 1 место

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» неплохо вкатился в новый сезон. Три победы и две ничьи в пяти турах (в том числе победа над «Локомотивом»), и вот красно-белые на втором месте в турнирной таблице. Дальше на очереди был «Арсенал». Тедеско по-прежнему недоступны Кокорин, до сих пор травмирован Понсе, в остальном — порядок.

«Арсенал» из-за травмы потерял лидера и лучшего своего бомбардира прошлого сезона Евгений Луценко.

«Спартак» резво начал игру и уже на второй минуте Зобнин опасно простреливал вдоль ворот на дальнюю штангу, но Соболев не смог замкнуть передачу. Чуть позже опасность с фланга создавал Айртон. Но после 10 минут игры игра надолго застряла в центре поля. При пяти ударах по воротам на двоих команды набрали 10 фолов, а судья показал четыре желтые карточки игрокам «Арсенала» за жесткую игру.

К 30-й минуте Доменико Тедеско заводился все больше и пытался взбодрить своих игроков, которые все больше увязали в центре поля, где «Арсенал» навязывал плотную борьбу. На 33-й минуте снова Зобнин обострил игру передачей с фланга, но, как и в первом случае, пас не нашел адресата в штрафной.

Зато неожиданно ответил «Арсенал». Туляки разыграли мяч с углового, Кингз Кангва загрузил его в район вратарской, откуда тот от спины заменявшего Луценко 19-летнего Даниила Хлусевича влетел в ворота. Это был первый удар туляков в створ за игру.

Но «Спартак» восстановил равенство уже через пять минут. Бакаев выполнил мягкий пас в штрафную, где Соболев развернул защитника и бахнул в дальний угол. Интересно, что теперь собирается делать Черчесов, учитывая травму Луценко?

А на 45-й минуте «Арсенал» идиотичным образом остался в меньшинстве. Даниил Лесовой вступил в споры с арбитром после того, как тот назначил удар от ворот. Уверенный в заработанном угловом Лесовой наговорил много «приятного» боковому рефу и получил желтую карточку, которая стала дня него второй. Подстава своей команды.

«Спартак» воспользовался большинством уже в добавленное к первому тайму время. Снова подача в штрафную, на этот раз от Ларссона, и Жиго головой переправляет мяч в сетку.

Унылые первые полчаса сменились ярчайшей концовкой, в которой «Спартак» получил численное и голевое преимущество. Интересно, что при этом за тайм команда коснулись мяча в штрафной соперника по 5 раз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PLN23lj29WM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Спартак» взял мяч под контроль и не давал «Арсеналу» создавать опасные моменты. На 57-й минуте Тедеско провел первую замену: вместо Бакаева вышел Гус Тиль, которому тренер так и не может найти место на поле. Но для голландца продолжается серия неудач в Москве. Уже спустя 10 минут он покинул поле из-за повреждения. Зато появилась возможность проявить себя у новичка «Спартака» Остона Урунова.