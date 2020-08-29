«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Подмосковные «Химки» сыграли вничью с волгоградским «Ротором» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Подмосковные «Химки» сыграли вничью с волгоградским «Ротором» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Александр Ломовицкий (56-я минута), а у гостей — Камиль Муллин (32).
«Химки» набрали 3-е очко в сезоне и идут на 15-м месте в таблице Российской