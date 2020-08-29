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29 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Подмосковные «Химки» сыграли вничью с волгоградским «Ротором» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Александр Ломовицкий (56-я минута), а у гостей — Камиль Муллин (32).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Химки» набрали 3-е очко в сезоне и идут на 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а «Ротор» (2 очка) занимает последнюю, 16-ю, строчку.

Химки
1:1
Первый тайм: 0:1
Ротор
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