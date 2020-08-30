Второй матч раненого чемпиона в Москве. «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом»

Источник: РИА "Новости"

В центральной игре тура действующий чемпион России петербургский «Зенит» на выезде сыграет с вице-чемпионом сезона-2019/20 московским «Локомотивом» (начало игры — 16:00 мск); также в этот день состоятся встречи «Уфа» — «Динамо» (14:00 мск), «Ахмат» — ЦСКА (18:00 мск), «Рубин» — «Тамбов» (18:00 мск), «Краснодар» — «Ростов» (20:00 мск) и «Сочи» — «Урал» (20:00 мск).

Перед встречей на «РЖД-Арене» «Локомотив» и «Зенит» располагаются на седьмом и втором местах в турнирной таблице РПЛ соответственно. В предыдущем туре обе команды потерпели поражения: железнодорожники на своем поле в большинстве уступили «Ахмату» (2:3), а сине-бело-голубые в гостях проиграли «Динамо» (0:1). Москвичи уступили грозненцам впервые за восемь игр, последнее их поражение датировано 6 марта 2016 года. Что касается петербуржцев, в среду прервалась их беспроигрышная серия в чемпионатах России, которая насчитывала 11 месяцев (23 матча).

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«Зениту» и «Локомотиву» предстоит провести второй матч за месяц. В первом из них, который состоялся 7 августа, петербуржцы в Москве на «ВЭБ-Арене» победили железнодорожников со счетом 2:1 в матче за Олимп — Суперкубок России. На данный момент команды провели 55 матчей в российской истории, у сине-бело-голубых есть минимальное статистическое преимущество — в их активе 17 побед против 16 у железнодорожников, еще 22 встречи завершились вничью. В чемпионате петербуржцы не обыгрывали столичную команду на выезде с мая 2017 года (2:0), после того успеха на «РЖД-Арене» «Локомотив» одержал две победы, один раз поделив очки с соперником.

В воскресенье главные тренеры команд Марко Николич и Сергей Семак не смогут выставить оптимальные составы. За «Локомотив» из-за травм разной степени тяжести не сыграют полузащитники Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук, защитники Дмитрий Живоглядов и Борис Ротенберг, а также нападающий Лука Джорджевич. У «Зенита» список потерь короче: из-за травмы, полученной в игре с «Динамо», около полутора месяцев пропустит аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, а из-за дисквалификации против «Локомотива» не сможет сыграть колумбийский опорный полузащитник Вильмар Барриос.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 6, 30.08.2020, 16:00 Локомотив - Зенит -

В ожидании на поле новичков ЦСКА

Еще две столичные команды проведут свои поединки на выезде. «Динамо» сыграет в Уфе спустя месяц после матча в предыдущем сезоне, 16 июля бело-голубые на выезде обыграли уфимцев со счетом 1:0. Победа в предыдущем туре над «Зенитом» должна окрылить подопечных Кирилла Новикова. К тому же на их стороне оказались и футбольные власти: в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) отменил прямую красную карточку, показанную в игре с чемпионами защитнику Дмитрию Скопинцеву, поэтому ощутимых потерь у динамовцев нет.

«Уфа» же в предыдущем туре в Казани потерпела второе подряд поражение. Предпосылок для выхода из игрового кризиса у команды пока не видно, и главный тренер Вадим Евсеев откровенно признал, что главная проблема его команды заключается в отсутствии равноценной замены тем игрокам, которые команду покинули, а также в глубине состава. Правда к игре с «Динамо» вернется отбывший дисквалификацию форвард Вячеслав Кротов, удаление которого стало одной из причин высказываний председателя наблюдательного совета клуба Ростислава Мурзагулова о возможном снятии клуба с чемпионата России.

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В случае победы «Динамо» продлит успешную выездную серию с «Уфой», бело-голубые также побеждали соперника в марте прошлого года (2:1). Уфимская команда за 10 игр в истории противостояния еще ни разу не победила москвичей.

Непростой выезд предстоит и ЦСКА: подопечные Виктора Гончаренко сыграют в Грозном против набравшего ход «Ахмата». Армейцы продолжают усиливаться и подписали контракт с еще одним форвардом после аргентинца Адольфо Гайча — нигерийцем Чидерой Эджуке, перешедшим из нидерландского «Херенвена». Еще один новичок, защитник Бруно Фукс, в предыдущем туре в Краснодаре находился на скамейке запасных, а перешедший из «Ростова» казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов дебютировал за армейцев в той игре.

Грозненцы одержали три победы подряд и находятся в таблице выше своего ближайшего соперника, опережая его на три очка. Перед игрой с ЦСКА дисквалифицирован удаленный из-за двух желтых карточек защитник «Ахмата» Марат Быстров. КДК отменил прямую красную карточку, показанную в прошлом туре полузащитнику грозненцев Антону Швецу, одно время вызывавшемуся в сборную России. Статистика также в пользу армейцев: у них убедительное преимущество по победам (20−4), в том числе в четырех последних играх в Грозном.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 6, 30.08.2020, 18:00 Ахмат - ЦСКА -

«Рубин» и «Сочи» идут фаворитами в своих матчах

Жарким ожидается противостояние южных «Краснодара» и «Ростова», в последний раз соперники играли между собой 1 июля в Ростове-на-Дону. В том матче было сыграно 111 минут 15 секунд, и этот поединок оказался самым длинным в истории РПЛ. Так получилось из-за того, что судья Виталий Мешков и его видеоассистент 10 минут изучали эпизод с попаданием мяча в руку игрока «Краснодара» Кайо. В конечном счете 11-метровый был назначен, и «Ростов» ушел от поражения.

Эта ничья оказалась четвертой подряд в противостоянии обеих команд в чемпионате. В последний раз в премьер-лиге побеждали краснодарцы в марте 2018 года. В состав «Краснодара» вернется отбывший дисквалификацию Кайо.

Постарается в матче с «Тамбовом» продлить свою победную серию до трех матчей перед перерывом «Рубин».

У казанцев разыгрался полузащитник Денис Макаров, который забил четыре мяча в последних трех играх, причем каждый раз выходя на замену. Он забил победный гол ЦСКА, а в последней встрече с «Уфой» сделал дубль. Также стоит отметить и полузащитника Хвичу Кварацхелию, без которого не обходилась практически ни одна голевая атака «Рубина».

Рассчитывает укрепить свои позиции и «Сочи». Наряду со «Спартаком», южане пока не проигрывают, занимая сейчас третье место с 11 очками. В предыдущем туре команда Владимира Федотова огорчила как раз будущего соперника «Рубина», а в воскресенье примет «Урал», который выглядит пока нестабильно.