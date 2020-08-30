Второй матч раненого чемпиона в Москве. «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом»
ТАСС, 30 августа. Программа шестого тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 30 августа. Программа шестого тура Тинькофф — Российской
В центральной игре тура действующий чемпион России петербургский «Зенит» на выезде сыграет с
Перед встречей на «РЖД-Арене» «Локомотив» и «Зенит» располагаются на седьмом и втором местах в турнирной таблице РПЛ соответственно. В предыдущем туре обе команды потерпели поражения: железнодорожники на своем поле в большинстве уступили «Ахмату» (2:3), а
«Зениту» и «Локомотиву» предстоит провести второй матч за месяц. В первом из них, который состоялся 7 августа, петербуржцы в Москве на «ВЭБ-Арене» победили железнодорожников со счетом 2:1 в матче за Олимп — Суперкубок России. На данный момент команды провели 55 матчей в российской истории, у
В воскресенье главные тренеры команд Марко Николич и Сергей Семак не смогут выставить оптимальные составы. За «Локомотив»
Еще две столичные команды проведут свои поединки на выезде. «Динамо» сыграет в Уфе спустя месяц после матча в предыдущем сезоне, 16 июля
«Уфа» же в предыдущем туре в Казани потерпела второе подряд поражение. Предпосылок для выхода из игрового кризиса у команды пока не видно, и главный тренер Вадим Евсеев откровенно признал, что главная проблема его команды заключается в отсутствии равноценной замены тем игрокам, которые команду покинули, а также в глубине состава. Правда к игре с «Динамо» вернется отбывший дисквалификацию форвард Вячеслав Кротов, удаление которого стало одной из причин высказываний председателя наблюдательного совета клуба Ростислава Мурзагулова о возможном снятии клуба с чемпионата России.
В случае победы «Динамо» продлит успешную выездную серию с «Уфой»,
Непростой выезд предстоит и ЦСКА: подопечные Виктора Гончаренко сыграют в Грозном против набравшего ход «Ахмата». Армейцы продолжают усиливаться и подписали контракт с еще одним форвардом после аргентинца Адольфо Гайча — нигерийцем Чидерой Эджуке, перешедшим из нидерландского «Херенвена». Еще один новичок, защитник Бруно Фукс, в предыдущем туре в Краснодаре находился на скамейке запасных, а перешедший из «Ростова» казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов дебютировал за армейцев в той игре.
Грозненцы одержали три победы подряд и находятся в таблице выше своего ближайшего соперника, опережая его на три очка. Перед игрой с ЦСКА дисквалифицирован удаленный
Жарким ожидается противостояние южных «Краснодара» и «Ростова», в последний раз соперники играли между собой 1 июля в
Эта ничья оказалась четвертой подряд в противостоянии обеих команд в чемпионате. В последний раз в
У казанцев разыгрался полузащитник Денис Макаров, который забил четыре мяча в последних трех играх, причем каждый раз выходя на замену. Он забил победный гол ЦСКА, а в последней встрече с «Уфой» сделал дубль. Также стоит отметить и полузащитника Хвичу Кварацхелию, без которого не обходилась практически ни одна голевая атака «Рубина».
Рассчитывает укрепить свои позиции и «Сочи». Наряду со «Спартаком», южане пока не проигрывают, занимая сейчас третье место с 11 очками. В предыдущем туре команда Владимира Федотова огорчила как раз будущего соперника «Рубина», а в воскресенье примет «Урал», который выглядит пока нестабильно.