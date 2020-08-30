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11:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» Тедеско и Цорна — лидер. Газизов обязан сделать красно-белых еще сильнее

Максим Алланазаров о новом «Спартаке», очень похожем на «Спартак» Карреры.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» уходит на первый перерыв в чемпионате в ранге одного из лидеров. Команда Доменико Тедеско добилась хороших результатов на старте без кадровых усилений, главный тренер обезопасил себя от увольнения до конца сезона, а Леонида Федуна — от критики болельщиков, по крайней мере на ближайшие несколько месяцев. У красно-белых, кажется, действительно может появиться шанс побороться за чемпионство, в таком случае, говорящий об этом перед стартом сезона Шамиль Газизов, не будет выглядить наивным в глазах общественности.

Нынешний «Спартак» очень напоминает собой команду Массимо Карреры и, что самое удивительное, шагает абсолютно в том же графике, по которому красно-белые шли к своему первому чемпионству после неприлично долгого перерыва.

Победы на классе над соперником более низкого уровня добываются в основном за счет хорошей физической готовности, дисциплины и эмоций. С учетом низкой тактической грамотности нашего чемпионата, эмоции и умение тренера заставить каждого игрока команды «умирать» на поле часто выходят на первый план.

Каррера и Тедеско приходили к работе тренеров совершенно разными путями. Один был профессиональным игроком и идолом для большого количества болельщиков, а второй никогда не выходил на переполненный стадион в качестве футболиста, но и того, и другого смогли полюбить спартаковские болельщики и игроки. Атмосфера внутри команды сейчас очень напоминает ту, что была в чемпионский год. Игроки абсолютно доверяют тренеру и готовы доказать всем, что могут вмешаться в борьбу за чемпионство, несмотря иное мнение.

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Тедеско смог обеспечить себе комфортное пребывание в команде в условиях кадрового дефицита. Очередная волна изменений в руководстве клуба, затеянная в конце прошлого сезона, запросто могла накрыть и тренера, но Доменико умудрился выйти сухим из воды и тащит за собой на берег нового генерального директора. Команда собранная Томасом Цорном, предшественником Газизова, оказалась конкурентоспособной, а критика, летящая в спину бывшего босса красно-белых оказалась ничем не подкреплена. За год работы Цорна «Спартак» изменился больше чем наполовину и перешел под управление Газизова командой, которую просто нужно «чуть-чуть докрутить».

Кажущаяся медлительность в трансферной политике «Спартака», особенно на фоне работы на рынке ЦСКА, на самом деле сыграла Газизову и Тедеско на руку.

Прошедшие матчи показали, что позиция правого защитника, изначально кажущаяся самой проблемной, уже не выглядит столь однозначно. Роман Зобнин вполне может играть справа, а значит в первую очередь необходимо добавить в команду центрального полузащитника. Человек, умеющий отдать обостряющий пас и грамотно разгоняющий атаки, красно-белым сейчас наиболее необходим. Второй важнейшей задачей является сохранение нынешних лидеров. Уход Самуэля Жиго или, к примеру, Джордана Ларссона, мгновенно похоронит все амбиции «Спартака».

Если Газизову в связке с новым селекционным отделом, Заремой Салиховой и Леонидом Федуном удасться грамотно сработать на трансферах, а тренер и команда продолжат прогрессировать, то все они гарантированно обрекают себя на всеобщую любовь и обожание толпы и поставят себя в один ряд с богом спартаковских болельщиков Каррерой.

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