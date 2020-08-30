«Спартак» Тедеско и Цорна — лидер. Газизов обязан сделать красно-белых еще сильнее
Максим Алланазаров о новом «Спартаке», очень похожем на «Спартак» Карреры.
Максим Алланазаров о новом «Спартаке», очень похожем на «Спартак» Карреры.
«Спартак» уходит на первый перерыв в чемпионате в ранге одного из лидеров. Команда Доменико Тедеско добилась хороших результатов на старте без кадровых усилений, главный тренер обезопасил себя от увольнения до конца сезона, а Леонида Федуна — от критики болельщиков, по крайней мере на ближайшие несколько месяцев. У
Победы на классе над соперником более низкого уровня добываются в основном за счет хорошей физической готовности, дисциплины и эмоций. С учетом низкой тактической грамотности нашего чемпионата, эмоции и умение тренера заставить каждого игрока команды «умирать» на поле часто выходят на первый план.
Каррера и Тедеско приходили к работе тренеров совершенно разными путями. Один был профессиональным игроком и идолом для большого количества болельщиков, а второй никогда не выходил на переполненный стадион в качестве футболиста, но и того, и другого смогли полюбить спартаковские болельщики и игроки. Атмосфера внутри команды сейчас очень напоминает ту, что была в чемпионский год. Игроки абсолютно доверяют тренеру и готовы доказать всем, что могут вмешаться в борьбу за чемпионство, несмотря иное мнение.
Тедеско смог обеспечить себе комфортное пребывание в команде в условиях кадрового дефицита. Очередная волна изменений в руководстве клуба, затеянная в конце прошлого сезона, запросто могла накрыть и тренера, но Доменико умудрился выйти сухим из воды и тащит за собой на берег нового генерального директора. Команда собранная Томасом Цорном, предшественником Газизова, оказалась конкурентоспособной, а критика, летящая в спину бывшего босса
Прошедшие матчи показали, что позиция правого защитника, изначально кажущаяся самой проблемной, уже не выглядит столь однозначно. Роман Зобнин вполне может играть справа, а значит в первую очередь необходимо добавить в команду центрального полузащитника. Человек, умеющий отдать обостряющий пас и грамотно разгоняющий атаки,
Если Газизову в связке с новым селекционным отделом, Заремой Салиховой и Леонидом Федуном удасться грамотно сработать на трансферах, а тренер и команда продолжат прогрессировать, то все они гарантированно обрекают себя на всеобщую любовь и обожание толпы и поставят себя в один ряд с богом спартаковских болельщиков Каррерой.