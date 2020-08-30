Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Крылья Советов
30
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Динамо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Алания
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Ним
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Лорьян
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
16:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Текстильщик
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
18:00
Рубин
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Акрон
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Урал
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Марсель
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
13:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Порту» Соарес может перейти в «Спартак»

ТАСС, 30 августа. Бразильский нападающий португальского футбольного клуба «Порту» Франсиско Соарес может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание A Bola.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 29-летний футболист намерен в скором времени покинуть «Порту». Отмечается, что одним из основных претендентов на покупку игрока является «Спартак», который готов предложить за форварда €10 млн.

Соарес выступает за «Порту» с 2017 года, за это время он провел в составе команды 140 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 19 голевых передач. В составе клуба он дважды стал чемпионом Португалии и один раз — обладателем кубка страны.

«Спартак» после шести туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков и опережая идущий на втором месте петербургский «Зенит» на два очка (игра в запасе).

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
«Спартак» Тедеско и Цорна — лидер
СМИ: «Барселона» готова продать Месси в «Манчестер Сити»
«Зенит» встретится с «Локомотивом» и другие матчи дня в РПЛ
Леброн Джеймс установил рекорд и переписал историю НБА
Откуда у СКА проблемы с составом, и уволят ли Брагина
Британский супертяж нокаутировал соперника после трех нокдаунов
Первый гол русского финна в плей-офф НХЛ — победный (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь