СМИ: Футболист «Порту» Соарес может перейти в «Спартак»

По информации источника, 29-летний футболист намерен в скором времени покинуть «Порту». Отмечается, что одним из основных претендентов на покупку игрока является «Спартак», который готов предложить за форварда €10 млн.

Соарес выступает за «Порту» с 2017 года, за это время он провел в составе команды 140 матчей, в которых забил 65 голов и отдал 19 голевых передач. В составе клуба он дважды стал чемпионом Португалии и один раз — обладателем кубка страны.