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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Зенит»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Лысов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Мухин, Иосифов, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Мостовой, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.

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