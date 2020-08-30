Полиция предотвратила стычку фанатов на матче РПЛ «Локомотив» — «Зенит»
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции предотвратили стычку между болельщиками «Локомотива» и «Зенита» в матче шестого тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции предотвратили стычку между болельщиками «Локомотива» и «Зенита» в матче шестого тура Тинькофф — Российской
В начале второй половины игры болельщики «Зенита» начали кидать бутылки в соседний сектор, где находятся фанаты «Локомотива», также было брошено одно кресло.
После этого сотрудники ОМОНа и стюарды встали между секторами.