Полиция предотвратила стычку фанатов на матче РПЛ «Локомотив» — «Зенит»

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции предотвратили стычку между болельщиками «Локомотива» и «Зенита» в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене». Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.