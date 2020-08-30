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17:37 (мск), источник: ТАСС

Полиция предотвратила стычку фанатов на матче РПЛ «Локомотив» — «Зенит»

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции предотвратили стычку между болельщиками «Локомотива» и «Зенита» в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене». Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"
Зенит (Санкт-Петербург)

В начале второй половины игры болельщики «Зенита» начали кидать бутылки в соседний сектор, где находятся фанаты «Локомотива», также было брошено одно кресло.

Локомотив (Москва)

После этого сотрудники ОМОНа и стюарды встали между секторами.

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