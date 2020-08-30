«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью. В матче было два незасчитанных гола

Источник: РИА "Новости"

Игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв (Воронеж), ему ассистировали судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--94a705888f7b700c609e" data-vnd="94a705888f7b700c609e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=94a705888f7b700c609e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

На 11-й минуте гол забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, но арбитр отменил взятие ворот, благодаря видеоповтору зафиксировав офсайд. В начале второго тайма был отменён уже гол «Зенита». На 52-й минуте гол забил Артём Дзюба, но Сердар Азмун в момент передачи подыграл себе рукой.

Локомотив (Москва) Все о команде

«Зенит», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте.