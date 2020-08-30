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18:28 (мск), источник: ТАСС

Алексей Миранчук после игры с «Зенитом» попрощался с болельщиками «Локомотива»

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:0). Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо сообщил, что игрок продолжит карьеру в итальянской «Аталанте». В матче с «Зенитом» Миранчук не участвовал из-за травмы.

Аталанта (Бергамо)

«Настало время идти за мечтой, всем спасибо. Знаю, что вы будете всегда со мной, будете переживать и поддерживать. Я не прощаюсь с вами, увидимся, спасибо большое, вперед “Локо”», — сказал Миранчук.

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