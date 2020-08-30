«Локомотив» объявил о переходе футболиста Алексея Миранчука в «Аталанту»
ТАСС, 30 августа. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел из российского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщает
ТАСС, 30 августа. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел из российского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщает
Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 24-летнего полузащитника. Трансфер будет завершен, когда Миранчук пройдет медобследование.