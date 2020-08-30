Чемпиона будто подменили! «Зенит» снова не забил и упустил лидерство

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В Москве «Локомотив» и «Зенит» провели очень невыразительный матч и так и не смогли взломать оборону друг друга. Если бы не два отменённых гола и редкие проблески хозяев в атаке, финальный свисток наверняка застал бы зрителей на трибунах спящими.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--94a705888f7b700c609e" data-vnd="94a705888f7b700c609e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=94a705888f7b700c609e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» потерял очередного лидера. Перед началом матча выбыл Крыховяк

После поражения в игре с «Ахматом» Марко Николич сделал четыре перестановки в стартовом составе. В обороне Рыбусь сменил Лысова, Рыбчинский появился в полузащите вместо Жемалетдинова, а Смолов заменил в нападении Эдера. Кроме того, за несколько часов до встречи стало ясно, что из-за воспаления икроножной мышцы команде не сможет помочь Крыховяк. Так что Николичу пришлось решать, кем подменять очередного травмированного лидера. Выбор пал на Куликова.

Локомотив (Москва) Все о команде

Семак провёл вдвое меньше замен, однако каждая из них была вынужденной. Дисквалифицированного за удаление в игре с «Динамо» Барриоса сменил Сантос, а его место на левом фланге обороны занял Жирков. Кроме того, с первой минуты на поле «РЖД Арены» появился Мостовой. Андрей подменил травмированного Дриусси.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Гол «Локомотива» был отменён из-за офсайда. Вне игры оказалось плечо Рыбчинского

На старте матча команды примерно поровну владели мячом, однако несколько острее атаковал «Локомотив». На дальний удар Оздоева «железнодорожники» ответили голом. После прохода Миранчука Смолов завладел мячом и отпасовал на свободного Рыбчинского, а тот, не мешкая, поразил ближнюю девятку. Тем не менее после просмотра VAR-арбитры не засчитали взятие ворот — оказалось, что полузащитник буквально на несколько миллиметров залез плечом в офсайд.



К середине тайма и так невысокий темп матча упал ещё сильнее. Зато стартовая неразбериха подошла к концу, и стал понятен сюжет развития игры.

«Зенит» имел преимущество во владении, атаковал через фланги и в позиционном нападении частенько пытался преодолеть линию полузащиты с помощью забросов.

«Локомотив» же склонялся к контратакующей игре и убегал при любой удобной возможности к чужим воротам. В одной из таких атак набравший скорость Смолов обработал сложнейший мяч, посланный из глубины, два раза качнул Ловрена и из пределов штрафной пробил. Однако Кержаков без проблем забрал мяч в руки.

На это Ловрен ответил опасным ударом со штрафного. Примерно с 27 метров защитник аккуратно пробил «щекой», послав мяч рядом с девяткой.



Больше по-настоящему острых эпизодов до перерыва болельщики в Черкизово не дождались. Команды очень грамотно действовали в обороне, придушивали друг друга прессингом и провоцировали взаимные технические ошибки. Так что на исходе первых 45-и минут любителей остроатакующего футбола ждал неутешительный статистический итог: в сумме команды нанесли шесть ударов, и только один из них пришёлся в створ.

Гол «Зенита» тоже не засчитали. На этот раз судья зафиксировал игру рукой

Второй тайм также начался с отменённого гола. Только на этот раз мяч влетел в ворота «Локомотива», да и причиной его отмены стал вовсе не офсайд. После подачи Мостового мяч попал в руку Азмуну, а затем оказался у Караваева. Защитник сделал передачу на Дзюбу, после чего тот поразил ворота. Тем не менее арбитр здорово разобрался и лишил питерцев поводов для радости.



Казалось, незасчитанный гол способен оживить игру. Однако вскоре стало ясно, что от изначально заданного курса отклоняться команды не намерены. «Зенит», как и прежде, больше времени проводил с мячом, а «Локомотив» опаснее атаковал. Сначала Миранчук здорово пробил издали, а затем сменивший Смолова Эдер после подачи Антона попытался переправить мяч в створ. Однако, к сожалению для болельщиков хозяев, ни один из ударов цели не достиг.

На концовку встречи сил у команд не осталось, поэтому последние минуты встречи сопровождались лишь обилием ошибок, борьбы, безадресных навесов и передач.

На «РЖД Арене» оборона безоговорочно победила нападение, команды разделили очки, а удар Смолова так и остался единственным, который пришёлся в створ.

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«Зенит» официально потерял первое место в РПЛ. Теперь минимум две недели на вершине таблицы Премьер-Лиги будет «Спартак».