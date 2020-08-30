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18:57 (мск), источник: ТАСС

Семак опроверг информацию о конфликте Дзюбы с Малкомом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Информация о конфликте в петербургском «Зените» между футболистами Артемом Дзюбой и Малкомом не соответствует действительности. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Зенит» в гостях сыграл вничью со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первый раз слышу про конфликт Малкома и Дзюбы. Мне даже возразить нечего, потому что это не соответствует действительности», — заявил Семак.

Зенит (Санкт-Петербург)

В текущем чемпионате Дзюба провел пять матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. В прошлом сезоне он стал лучшим игроком команды по системе гол + пас, забив 17 мячей и отдав 14 голевых передач. Малком в текущем сезоне сыграл во всех шести играх и забил один гол.

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