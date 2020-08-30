Семак опроверг информацию о конфликте Дзюбы с Малкомом

В воскресенье «Зенит» в гостях сыграл вничью со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

«Первый раз слышу про конфликт Малкома и Дзюбы. Мне даже возразить нечего, потому что это не соответствует действительности», — заявил Семак.

В текущем чемпионате Дзюба провел пять матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. В прошлом сезоне он стал лучшим игроком команды по системе гол + пас, забив 17 мячей и отдав 14 голевых передач. Малком в текущем сезоне сыграл во всех шести играх и забил один гол.