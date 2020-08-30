«Настало время идти за мечтой». Миранчук попрощался с болельщиками после матча с «Зенитом»

Источник: РИА "Новости"

Сразу после финального свистка в Черкизово на стадионных экранах включился ролик: спустя пару секунд после начала стало понятно — он посвящён Алексею Миранчку. И это прощание.

Локомотив (Москва) Все о команде

Когда видео закончилось, стадион наполовину опустел. Те, кто ушёл, пропустил обращение Алексея к болельщикам: он поблагодарил за всё и сказал, что не прощается.

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— На самом деле, не думал, что так будет волнительно всё это говорить, — только начал он, но голос уже дрожал. — Но знал, что хочу вас всех поблагодарить. И вот этот момент настал. Здесь, вместе с вами, я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Выиграл кубки. Выиграл с вами всё, что можно было.

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Я с чистой душой хочу поблагодарить всех вас, что всегда были рядом — в сложные, счастливые моменты. Во все. Но сейчас настало время пойти за мечтой.



После продолжительных аплодисментов Миранчук продолжил:



— Я принимаю этот вызов, потому знаю, что вы всегда будете со мной и будете меня поддерживать. А я вас. Я не прощаюсь с вами! Увидимся! Спасибо большое. Вперёд, «Локо»!



Миранчук в итоге не смог сдержать слёз — у кромки его встретил брат, и они ушли в подтрибунку, обнявшись.

«Локомотив» уже объявил, что с «Аталантой» была достигнута договорённость о переходе полузащитника, но официально игроком итальянской команды он станет только после того, как пройдёт медосмотр — до этого момента сделка считается незавершённой.



— Лёша попрощался, потому что другой возможности, скорее всего, не будет, — сказал его агент Вадим Шпинёв «Чемпионату».

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Анатолий Мещеряков тоже пока не говорит о трансфере как о свершившемся факте:



— Если всё будет подписано, мы будем болеть за Лёшу, чтобы у него получилось. Это важно не только для нас и игрока, но и для всей страны. Возможно, наши игроки будут стоить дороже.

Но вряд ли уже в дело вмешаются какие-то «если»: в ближайшее время Миранчук отправится в Италию, где пройдёт медосмотр. Так что до официального объявления «Аталанты» ждать осталось недолго.