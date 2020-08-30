Дубль Деспотовича помог «Рубину» сыграть вничью с «Тамбовом» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Тамбова» голы забили Александр Карапетян (15-я минута) и Павел Карасев (85). У казанского клуба дубль оформил Джордже Деспотович (45+2, 90), для него забитые мячи стали первыми в футболке казанского клуба.

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«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после шести матчей. «Тамбов» идет 14-м, имея в активе четыре очка.

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