Дубль Деспотовича помог «Рубину» сыграть вничью с «Тамбовом» в матче РПЛ
КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты «Тамбова» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 2:2 в матче шестого тура Тинькофф — Российской
КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты «Тамбова» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 2:2 в матче шестого тура Тинькофф — Российской
В составе «Тамбова» голы забили Александр Карапетян (15-я минута) и Павел Карасев (85). У казанского клуба дубль оформил Джордже Деспотович (45+2, 90), для него забитые мячи стали первыми в футболке казанского клуба.
«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после шести матчей. «Тамбов» идет 14-м, имея в активе четыре очка.
В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого в гостях встретятся с московским «Динамо», а «Тамбов» дома примет «Уфу». Обе встречи пройдут после паузы на игры национальных сборных.