Футболисты ЦСКА разгромили «Ахмат» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Отличились Константин Кучаев (11-я минута), Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90). Лучшим игроком матча был признан голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--94a705888f7b700c609e" data-vnd="94a705888f7b700c609e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=94a705888f7b700c609e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучаев забил свой четвертый мяч в чемпионате и вместе с Кристианом Нобоа («Сочи»), Сердаром Азмуном («Зенит») и Денисом Макаровым («Рубин») возглавляет таблицу бомбардиров лиги.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский полузащитник Чидера Эджуке, который пополнил состав ЦСКА в пятницу.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Благодаря победе ЦСКА опередил «Ахмат» в турнирной таблице и с 10 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут шестыми также с 10 очками.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13201626" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.