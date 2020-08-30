Футболисты ЦСКА разгромили «Ахмат» в матче РПЛ
ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл в гостях со счетом 3:0 грозненский «Ахмат» в матче шестого тура Тинькофф — Российской
ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл в гостях со счетом 3:0 грозненский «Ахмат» в матче шестого тура Тинькофф — Российской
Отличились Константин Кучаев (11-я минута), Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90). Лучшим игроком матча был признан голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Кучаев забил свой четвертый мяч в чемпионате и вместе с Кристианом Нобоа («Сочи»), Сердаром Азмуном («Зенит») и Денисом Макаровым («Рубин») возглавляет таблицу бомбардиров лиги.
На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский полузащитник Чидера Эджуке, который пополнил состав ЦСКА в пятницу.
Благодаря победе ЦСКА опередил «Ахмат» в турнирной таблице и с 10 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут шестыми также с 10 очками.
В следующем туре ЦСКА примет в московском дерби «Спартак», «Ахмат» дома сыграет с «Сочи». Матчи состоятся после паузы на игры национальный сборных.