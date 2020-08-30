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20:09 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА разгромили «Ахмат» в матче РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл в гостях со счетом 3:0 грозненский «Ахмат» в матче шестого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена».

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Источник: РИА "Новости"

Отличились Константин Кучаев (11-я минута), Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90). Лучшим игроком матча был признан голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

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Кучаев забил свой четвертый мяч в чемпионате и вместе с Кристианом Нобоа («Сочи»), Сердаром Азмуном («Зенит») и Денисом Макаровым («Рубин») возглавляет таблицу бомбардиров лиги.

Российская Премьер-Лига

На 65-й минуте на поле вышел 22-летний нигерийский полузащитник Чидера Эджуке, который пополнил состав ЦСКА в пятницу.

ЦСКА (Москва)

Благодаря победе ЦСКА опередил «Ахмат» в турнирной таблице и с 10 очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы идут шестыми также с 10 очками.

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В следующем туре ЦСКА примет в московском дерби «Спартак», «Ахмат» дома сыграет с «Сочи». Матчи состоятся после паузы на игры национальный сборных.

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Первый тайм: 0:1
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