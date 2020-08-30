Зайнутдинов помог ЦСКА одержать разгромную победу в матче российской премьер-лиги
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов провел второй матч за московский ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов провел второй матч за московский ЦСКА, передает корреспондент Vesti.kz.
В гостевой игре шестого тура российской
На 84-й минуте Зайнутдинов получил желтую карточку за фол. При этом на 76-й минуте капитан «Ахмата» Андрей Семенов был наказан предупреждение за подкат против Зайнутдинов.
За «Ахмат» выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, он он не попал в заявку на прошедшую игру
В ЦСКА Зайнутдинов перешел 25 августа из «Ростова», а дебютировал на следующий день в матче с «Краснодаром» — 1:1, выйдя на 55-й минуте. С 15 августа за «Ахмат» выступает Быстров, который сезон начинал в «Ордабасы» и пока провел в РПЛ три игры.
Сейчас Быстров и Зайнутдинов отправятся в расположение сборной Казахстана — они вызваны на сентябрьские матчи против Беларуси и Литвы в Лиге наций. У их клубов на данный момент по 10 очков, но ЦСКА