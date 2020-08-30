Зайнутдинов помог ЦСКА одержать разгромную победу в матче российской премьер-лиги

В гостевой игре шестого тура российской премьер-лиги против «Ахмата» в Грозном Зайнутдинов вышел на замену на 46-й минуте. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА, у которого на 11-й минуте забил Константин Кучаев, на 88-й — словенец Кристиан Бистрович, а на 90-й — хорват Никола Влашич.

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На 84-й минуте Зайнутдинов получил желтую карточку за фол. При этом на 76-й минуте капитан «Ахмата» Андрей Семенов был наказан предупреждение за подкат против Зайнутдинов.

За «Ахмат» выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, он он не попал в заявку на прошедшую игру из-за дисквалификации. В трех предыдущих турах Быстров выходил в старте, но во встрече с «Локомотивом» (3:2) 26 августа получил красную карточку на 63-й минуте.

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В ЦСКА Зайнутдинов перешел 25 августа из «Ростова», а дебютировал на следующий день в матче с «Краснодаром» — 1:1, выйдя на 55-й минуте. С 15 августа за «Ахмат» выступает Быстров, который сезон начинал в «Ордабасы» и пока провел в РПЛ три игры.

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