ЦСКА выиграл матч, в котором не дали два пенальти. Фукс и Эджуке дебютировали в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА одержал крупную сухую победу в Грозном, прервав трёхматчевую победную серию «Ахмата».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--94a705888f7b700c609e" data-vnd="94a705888f7b700c609e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=94a705888f7b700c609e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Андрея Талалаева начала матч с агрессивного высокого прессинга, и уже на 2-й минуте штанга спасла «армейцев» от пропущенного гола после удара Андреса Понсе. Первые минут десять получились тяжёлыми для команды Виктора Гончаренко, но потом гости за счёт контроля мяча сбили темп. После чего забили. Здорово сыграл на фланге Наяир Тикнизян, а Фёдор Чалов продлил его передачу на Константина Кучаева, который дежурил на дальней штанге. У Кучаева уже четыре гола в шести турах!

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13201590" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Незадолго до перерыва первую ошибку совершил судья Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, не назначивший пенальти в ворота ЦСКА. Георгий Щенников в собственной штрафной рукой прервал полёт мяча. Иванов не разглядел нарушения, а система VAR на этом матче не работала.



«На 41-й минуте следовало назначить одиннадцатиметровый удар в ворота ЦСКА за игру Щенникова рукой», — прокомментировал эпизод эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

После перерыва «Ахмат» продолжил оказывать давление на ЦСКА и создавать моменты. Бернард Бериша, самый опасный в составе хозяев, пробил в штангу, как и Понсе. Кроме того, офсайды отменяли заработанный пенальти и гол команды Талалаева — в этих случаях судьи не ошибались. А вот в середине второго тайма Иванов, кажется, совершил ещё один промах, не указав на «точку» после фола со стороны Максима Ненахова на Кучаеве.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Мнение Федотова: «На 70-й минуте арбитр не назначил пенальти в ворота “Ахмата”. Ненахов совершил фол по неосторожности и бил по ногам Кучаеву».

Читайте также Столько не тратили никогда: ЦСКА оформил очередной трансфер

Между тем, ещё на 65-й минуте на поле появился новичок ЦСКА Чидера Эджуке. Любопытно, что сначала он занял место не на фланге, а впереди, заменив Фёдора Чалова. Чуть позже, за четверть часа до конца дебютировал и другой недавний новичок красно-синих — Бруно Фукс. С выходом бразильца «армейцы» перешли с четырёх защитников на пять, чтобы удержать победу.

Нигериец активно двигался, совершил 15 касаний мяча и несколько раз неплохо сыграл в подыгрыше. Однажды пробил по воротам из-за штрафной, однако недостаточно сильно — голкипер Гиорги Шелия поймал мяч. Фукс просто закрыл свою зону, у него всего четыре касания мяча.



Концовка матча получилась просто невероятной! «Ахмат» по игре вполне мог вырвать ничью, но вместо этого проиграл 0:3. Гостям принесли успех два стандарта. На 88-й минуте Кристиян Бистрович с Николой Влашичем обманули оборону соперника с помощью явно наигранного штрафного, и Бистрович забил второй мяч.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13201617" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 90-й минуте Влашич нанёс мощный удар со штрафного, а мяч влетел в сетку от рук Шелии, который, видимо, был смущён тем, что ЦСКА поставил перед бьющим свою «стенку».

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13201621" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Армейцы» догнали в таблице «Ахмат» и вернулись в группу лидеров с 10 очками. ЦСКА на четыре очка отстаёт от лидера РПЛ «Спартака». В следующем туре команды как раз встретятся в дерби на поле красно-синих.