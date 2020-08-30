ЦСКА выиграл матч, в котором не дали два пенальти. Фукс и Эджуке дебютировали в РПЛ
Два стандарта от «армейцев» — красота!
Два стандарта от «армейцев» — красота!
ЦСКА одержал крупную сухую победу в Грозном, прервав трёхматчевую победную серию «Ахмата».
Команда Андрея Талалаева начала матч с агрессивного высокого прессинга, и уже на 2-й минуте штанга спасла «армейцев» от пропущенного гола после удара Андреса Понсе. Первые минут десять получились тяжёлыми для команды Виктора Гончаренко, но потом гости за счёт контроля мяча сбили темп. После чего забили. Здорово сыграл на фланге Наяир Тикнизян, а Фёдор Чалов продлил его передачу на Константина Кучаева, который дежурил на дальней штанге. У Кучаева уже четыре гола в шести турах!
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Незадолго до перерыва первую ошибку совершил судья Сергей Иванов из
«На 41-й минуте следовало назначить одиннадцатиметровый удар в ворота ЦСКА за игру Щенникова рукой», — прокомментировал эпизод эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов.
После перерыва «Ахмат» продолжил оказывать давление на ЦСКА и создавать моменты. Бернард Бериша, самый опасный в составе хозяев, пробил в штангу, как и Понсе. Кроме того, офсайды отменяли заработанный пенальти и гол команды Талалаева — в этих случаях судьи не ошибались. А вот в середине второго тайма Иванов, кажется, совершил ещё один промах, не указав на «точку» после фола со стороны Максима Ненахова на Кучаеве.
Мнение Федотова: «На 70-й минуте арбитр не назначил пенальти в ворота “Ахмата”. Ненахов совершил фол по неосторожности и бил по ногам Кучаеву».
Между тем, ещё на 65-й минуте на поле появился новичок ЦСКА Чидера Эджуке. Любопытно, что сначала он занял место не на фланге, а впереди, заменив Фёдора Чалова. Чуть позже, за четверть часа до конца дебютировал и другой недавний новичок
Нигериец активно двигался, совершил 15 касаний мяча и несколько раз неплохо сыграл в подыгрыше. Однажды пробил по воротам
Концовка матча получилась просто невероятной! «Ахмат» по игре вполне мог вырвать ничью, но вместо этого проиграл 0:3. Гостям принесли успех два стандарта. На 88-й минуте Кристиян Бистрович с Николой Влашичем обманули оборону соперника с помощью явно наигранного штрафного, и Бистрович забил второй мяч.
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На 90-й минуте Влашич нанёс мощный удар со штрафного, а мяч влетел в сетку от рук Шелии, который, видимо, был смущён тем, что ЦСКА поставил перед бьющим свою «стенку».
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«Армейцы» догнали в таблице «Ахмат» и вернулись в группу лидеров с 10 очками. ЦСКА на четыре очка отстаёт от лидера РПЛ «Спартака». В следующем туре команды как раз встретятся в дерби на поле
Анатолий Романов